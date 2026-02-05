Túi lọc bụi lông cừu chống rách tốt được phát triển đặc biệt cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery và KWD 1–KWD 3 cũng như máy giặt thảm/nệm/sofa SE 4001/SE 4002. Phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khắt khe, ví dụ: để hút bụi bẩn thô và ẩm. Một bộ bao gồm 4 túi