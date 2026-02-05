Túi lọc bụi WD 2/3 - 4 cái
Túi lọc bụi lông cừu chống rách tốt được phát triển đặc biệt cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery và KWD 1–KWD 3 cũng như máy giặt thảm/nệm/sofa SE 4001/SE 4002.
Túi lọc bụi lông cừu chống rách tốt được phát triển đặc biệt cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery và KWD 1–KWD 3 cũng như máy giặt thảm/nệm/sofa SE 4001/SE 4002. Phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khắt khe, ví dụ: để hút bụi bẩn thô và ẩm. Một bộ bao gồm 4 túi
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|4
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng (Kg)
|0,094
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,175
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|230 x 200 x 12
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Bụi bẩn khô
- Tất cả trong một: Loại bỏ tất cả các loại bụi bẩn khô và ướt hàng ngày.