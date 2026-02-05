Túi lọc bụi WD 2/3 - 4 cái

Túi lọc bụi lông cừu chống rách tốt được phát triển đặc biệt cho máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery và KWD 1–KWD 3 cũng như máy giặt thảm/nệm/sofa SE 4001/SE 4002. Phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khắt khe, ví dụ: để hút bụi bẩn thô và ẩm. Một bộ bao gồm 4 túi

Thông số kỹ thuật

Số lượng (Unit) 4
Màu sắc Trắng
Trọng lượng (Kg) 0,094
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,175
Kích thước (D x R x C) (mm) 230 x 200 x 12
Khu vực ứng dụng
  • Bụi bẩn khô
  • Tất cả trong một: Loại bỏ tất cả các loại bụi bẩn khô và ướt hàng ngày.