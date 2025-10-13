Schlauchstecksysteme

Schlauchstecksysteme – flexibel für jede Anforderung. Anschließen, Verkuppeln, Entkoppeln und Reparieren: Für alle erhältlichen Klicksysteme und gängigen Schlauchdurchmesser hat Kärcher passende Verbindungsteile im Sortiment. Egal welcher Schlauchdurchmesser vorliegt, ob 1/2", 5/8" oder 3/4": die extra dichten Kärcher Schlauchkupplungen passen grundsätzlich immer – garantiert. Zudem überzeugen die universellen Schlauchkupplungen durch hervorragende Stabilität und maximale Zug- und Bruchfestigkeit. Die Kupplungen sind mit oder ohne Aqua Stop erhältlich. Selbstverständlich sind alle Kärcher Stecksysteme mit den marktüblichen Klicksystemen kompatibel.