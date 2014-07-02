Fensterreiniger RM 503, 20ml

Fensterreiniger in praktisch dosierter Verpackung zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten, glatten Oberflächen wie Glas, Fenster, Spiegel, Duschkabinen etc. Lässt Regen schneller ablaufen und verzögert die Wiederanschmutzung.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (ml) 4 x 20
Verpackungseinheit (Stück) 20
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 225 x 115 x 25
Fensterreiniger RM 503, 20ml
Anwendungsgebiete
  • Fenster- und Glasflächen
  • Sprossenfenster
  • Spiegel
  • Glastische
  • Duschkabinen aus Glas