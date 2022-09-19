AUTO ENTEISEN: DIE BESTEN TIPPS & TRICKS
Autofahrer, die weder Garage noch Standheizung haben, kennen sie im Winter nur zu gut: zugefrorene Scheiben. Vor allem am frühen Morgen ist es eine zeitraubende und anstrengende Angelegenheit, Autoscheiben zu enteisen. Mit diesen Tipps geht's schnell, mühelos und ohne nasse Hände.
Wie kann man das Auto schnell enteisen?
Morgens schnell ins Auto steigen und zur Arbeit fahren? Im Winter oft nicht möglich, weil zuerst die Autoscheiben enteist werden müssen. Viele greifen dann zum klassischen Eiskratzer. Die Bandbreite der Modelle ist groß: von kleinen Eiskratzern aus Plastik bis hin zu Kratzern aus Metall, beheizbaren Eiskratzern oder Kombinationen aus Eiskratzer und Besen. Letztere haben den Vorteil, dass sich das Auto auch schnell von Schnee befreien lässt, ohne dabei die Hände oder einen separaten Handkehrer einsetzen zu müssen. Ein Vorteil von Eiskratzern aus Metall gegenüber Kunststoffmodellen ist, dass sie auch dicke Eisschichten mühelos entfernen können und die Klinge in der Regel austauschbar ist. Kunststoff nutzt sich mit der Zeit ab und wird stumpf, sodass der Eiskratzer unbrauchbar wird und ersetzt werden muss. Bei allen Modellen bleibt jedoch ein entscheidender Nachteil: Um das Auto zu enteisen bedarf es vollen Körpereinsatzes. Das ist nicht nur anstrengend, sondern auch zeitraubend und endet normalerweise mit nassen und kalten Händen.
Es geht auch schneller und kraftsparender: Mit einem elektrischen Eiskratzer sind gefrorene Autoscheiben innerhalb weniger Minuten vom Eis befreit.
Autoscheiben elektrisch enteisen
Der elektrische Eiskratzer EDI 4 verfügt über eine Scheibe mit sechs Kunststoffklingen, die das Eis durch schnelle Rotationen entfernt. Anstrengendes Kratzen ist nicht mehr nötig, denn der elektrische Eiskratzer übernimmt die Arbeit fast von alleine. So geht's:
- EDI 4 in die Hand nehmen und Gerät einschalten, sodass die grüne LED leuchtet.
- Sicherheitskappe entfernen.
- Eiskratzer auf der Autoscheibe aufsetzen. Durch leichten Druck beginnt die Scheibe am Gerät zu rotieren.
- Das Gerät gleichmäßig über die zu enteisende Fläche führen. Dabei nur mit leichtem Druck und am besten von oben nach unten arbeiten – so sieht man besser, wo schon gearbeitet wurde. Bei sehr festen Vereisungen so lange auf einer Stelle bleiben, bis sich die Schicht löst.
- Sind alle Scheiben enteist: EDI 4 von der Scheibe entfernen, ausschalten und Sicherheitskappe wieder anbringen.
- Falls nötig: Gelöstes Eis mit einem weichen Handbesen von den Scheiben kehren.
Der EDI 4 ist sofort einsatzbereit, sogar bei sehr niedrigen Temperaturen von bis zu -20° C. In der Regel braucht man circa 3 Minuten, um Front-, Heck- und Seitenscheiben damit vom Eis zu befreien. Eine Akkuladung von 15 Minuten reicht somit für eine ganze Arbeitswoche. Sobald der Akku leer ist, lässt er sich bequem zuhause oder mit dem optionalen Kfz-Ladegerät auch während der Fahrt mit der Autobatterie wieder aufladen.
Tipps für die Anwendung des elektrischen Eiskratzers
- Der EDI 4 schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch ab und kann durch einmaliges Drücken auf den An-/Aus-Knopf wieder aktiviert werden.
- Die rotierende Scheibe besteht aus Kunststoff, ähnlich wie handelsübliche Eiskratzer. Trotzdem sollte darauf geachtet werden, den elektrischen Eiskratzer nur auf sauberen Autoscheiben zu verwenden. Ist Schmutz auf der Scheibe, kann dieser durch die Rotation zu Kratzern führen.
- Zu Gummidichtungen am Rand der Scheiben sollte stets ein kleiner Abstand gehalten werden.
- Mit dem optional erhältlichen Autoscheiben-Reinigungsset ist der elektrische Eiskratzer das ganze Jahr über einsetzbar.
Autoscheiben mit Hausmitteln enteisen
Neben Eiskratzern finden sich im Handel auch Enteiser-Sprays. Sie werden einfach auf die vereisten Flächen gesprüht und lösen durch die enthaltenen Alkohole Eis und Raureif auf Windschutzscheibe und Co. selbstständig auf. Danach müssen die Scheiben nur noch abgewischt werden. Am besten man sprüht danach noch einmal eine dünne Schicht Spray auf, damit die Flächen eisfrei bleiben. Auch bei zugefroren Türschlössern können Enteiser-Sprays helfen.
Salz ist ein weiteres Hausmittel, mit dem Eis entfernt werden kann. Ähnlich wie auf der Straße wirkt es auch der Eisbildung auf Autoscheiben entgegen. Dafür 6 Esslöffel Salz auf 1 Liter Wasser geben und das Gemisch am besten am Abend großzügig auf Autoscheiben, Türschlösser und Türdichtungen sprühen. Das erspart das Kratzen am nächsten Morgen. Tipp: Warten, bis sich die Salzkörner vollständig aufgelöst haben, da sie sonst Kratzer auf Glas und Lack hinterlassen können.
Auch wenn es vielleicht nahe liegt: Heißes Wasser sollte nicht für Auftauversuche am Auto eingesetzt werden. Denn der schnelle Temperaturwechsel auf der Windschutzscheibe durch das kochende Wasser kann zu Rissen führen.
Tipp
Einen günstigen und effektiven Eisentferner kann man auch selbst herstellen. Dafür 3 Teile Haushaltsessig oder Essigessenz auf 1 Teil Wasser mischen und in eine Sprühflasche geben. Das Essig-Wasser-Gemisch dann wie Enteiser-Spray auf die gefrorenen Scheiben sprühen. Nachteil dieses Hausmittels ist, dass es nur bei leichtem Frost wirkt und der Essig Gummidichtungen, Kunststoff und Lack angreifen kann.
Die besten Tipps gegen zugefrorene Scheiben:
- Durch das Anbringen einer Eisschutzfolie kann Eis auf der Windschutzscheibe vermieden werden. So müssen nur die Heckscheibe und die Seitenscheiben enteist werden – das spart Zeit.
- Scheibenwischer über Nacht hochklappen, damit die Wischerblätter nicht an der Frontscheibe anfrieren.
- Wer eine Standheizung hat, sollte diese vorsorglich programmieren, wenn die Temperaturen in der Nacht unter 0° C fallen sollen.
- Es nützt nichts, den Motor am Fahrzeug laufen zu lassen, während man das Auto enteist. Denn bei sehr niedrigen Außentemperaturen unterhalb des Gefrierpunkts dauert es sehr lange, bis sich das Auto erwärmt. Außerdem schadet das unnötige Warmlaufen Umwelt, Motor und dem eigenen Geldbeutel. In einigen Ländern gilt es sogar als Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldstrafe geahndet werden. Deshalb gilt: Erst warten, bis die Scheiben eisfrei sind, dann den Motor starten. Während der Fahrt kann die Heizung auf Warmluft gestellt und das Gebläse auf die Scheibe gerichtet werden, damit sie nicht erneut gefriert.
- Ist zu viel Feuchtigkeit im Innenraum des Autos, sorgt das nicht nur für beschlagene Scheiben ‒ die Frontscheibe kann dadurch auch von innen gefrieren. Abhilfe schaffen handelsübliche Luftentfeuchter oder auch alte Socken, gefüllt mit Reis, Salz, Kaffeepulver oder Katzenstreu, die in den Fußraum des Fahrzeugs gelegt werden.