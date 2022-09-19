Wie kann man das Auto schnell enteisen?

Morgens schnell ins Auto steigen und zur Arbeit fahren? Im Winter oft nicht möglich, weil zuerst die Autoscheiben enteist werden müssen. Viele greifen dann zum klassischen Eiskratzer. Die Bandbreite der Modelle ist groß: von kleinen Eiskratzern aus Plastik bis hin zu Kratzern aus Metall, beheizbaren Eiskratzern oder Kombinationen aus Eiskratzer und Besen. Letztere haben den Vorteil, dass sich das Auto auch schnell von Schnee befreien lässt, ohne dabei die Hände oder einen separaten Handkehrer einsetzen zu müssen. Ein Vorteil von Eiskratzern aus Metall gegenüber Kunststoffmodellen ist, dass sie auch dicke Eisschichten mühelos entfernen können und die Klinge in der Regel austauschbar ist. Kunststoff nutzt sich mit der Zeit ab und wird stumpf, sodass der Eiskratzer unbrauchbar wird und ersetzt werden muss. Bei allen Modellen bleibt jedoch ein entscheidender Nachteil: Um das Auto zu enteisen bedarf es vollen Körpereinsatzes. Das ist nicht nur anstrengend, sondern auch zeitraubend und endet normalerweise mit nassen und kalten Händen.

Es geht auch schneller und kraftsparender: Mit einem elektrischen Eiskratzer sind gefrorene Autoscheiben innerhalb weniger Minuten vom Eis befreit.