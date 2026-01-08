Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus
Saugstark und überall und jederzeit einsatzbereit: Mit dem kompakten Handstaubsauger CVH 3 Plus sind Verschmutzungen im Wohn- und Schlafzimmer, der Küche oder dem Auto kein Problem mehr.
Ein starker (Alltags-)Begleiter: Der akkubetriebene Handstaubsauger CVH 3 Plus entfernt kraftvoll alle Arten von Schmutz, wie beispielsweise Haare, Krümel und Staub, rückstandslos und von jeder Stelle. Das 2-stufige und auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie einem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998) sorgt zudem noch für besonders saubere Abluft. Weitere Vorteile: hohe Saugkraft und längere Lebensdauer durch den leisen BLDC-Motor, kompakte und leichte Bauweise des Geräts, 2 verschiedene Saugstufen mit bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit sowie einer komfortablen Ladestation inklusive Zubehöraufbewahrung.
Merkmale und Vorteile
Hohe Reinigungsleistung dank BLDC-MotorHohe Saugkraft für alle Arten von kleineren Reinigungsarbeiten dank BLDC-Motor.
Wahl zwischen 2 ModiMinimalmodus für lange Laufzeit (max. 20 min), Maximalmodus für hohe Saugkraft.
Ladestation mit ZubehöraufbewahrungKomfortables Laden und Aufbewahren einfach auf der Ladestation.
Leicht und kompakt
- Mühelose Erledigung täglicher kleiner Reinigungsaufgaben.
Sofort einsatzbereit
- Jederzeit und überall anwendbar dank des kompakten Designs und einfacher Zubehörverwendung.
Zweistufiges Filtersystem
- Ideale Kombination aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem HEPA-Filter (EN 1822:1998).
Auswaschbarer Filter und Staubbehältnis
- Unter fließendem Wasser leicht zu reinigen und wiederverwendbar.
Praktische Zubehöre
- Geeignet für sensible Oberflächen und schwer zu erreichende Stellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Behälter (l)
|0,15
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Aufnahmeleistung (W)
|70
|Laufzeit Min-Modus (min)
|20
|Laufzeit Max-Modus (min)
|10
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkuspannung (V)
|7,2
|Spannung (V)
|7,2
|Akkukapazität (Ah)
|2
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (h)
|4
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|330 x 76 x 76
Lieferumfang
- Ladegerät: 5 V / 2 A Ladestation + Adapter (jeweils 1 Stück)
- 2-in-1 Fugendüse
- HEPA-Filtertyp: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
- Parkstation mit Ladefunktion
Ausstattung
- Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
Anwendungsgebiete
- Möbel
- Fahrzeuginnenraum
Zubehör
