Höchstdruckreiniger HD 18/50-4 Cage Adv
Das leistungsstärkste Gerät unserer UHP-Kompaktklasse: der kompakte HD 18/50-4 Cage Advanced mit automatischer Druckentlastung und maximaler Flexibilität bei vielen Anwendungsmöglichkeiten.
Extrem leistungsstark und hervorragend ausgestattet ist unser mobiler Höchstdruckreiniger HD 18/50-4 Cage Advanced aus der UHP-Kompaktklasse ein echter Allrounder für die unterschiedlichsten Anwendungen in Industrie, Bauwesen und Transportgewerbe. Mit einem Arbeitsdruck von 500 Bar, einer Wasserfördermenge von 30 l/min und einer Reinigungsleistung von bis zu 30 kW werden auch große Mengen Schmutz und hartnäckige Ablagerungen zuverlässig beseitigt. Für ein einfaches und komfortables Handling sorgt die automatische Druckentlastung. Das Ventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel bleibt. Darüber hinaus wird beim Abziehen der Pistole der Druck langsam aufgebaut und so ein schlagartiger Rückstoß wirkungsvoll verhindert. Als einer der leichtesten Höchstdruckreiniger seiner Klasse überzeugt der HD 18/50-4 auch mit maximaler Flexibilität und Mobilität. Das robuste und mobile Cage-Gerät verfügt über 4 große Räder, einen Kranhaken zum Transport in unwegsamem Gelände und kann zusätzlich auch mit einem Gabelstapler an Ort und Stelle gebracht werden. Der intuitive Drehschalter ermöglicht außerdem eine besonders einfache Bedienung des Geräts.
Merkmale und Vorteile
Druckentlastungsventil
- Das Druckentlastungsventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel wird.
- Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut.
- Deutliche Verbesserung des Handlings erleichtert beispielsweise den Wechsel des Arbeitsbereichs.
Hohe Mobilität
- Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe.
- Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Fördermenge (l/h)
|1800
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Kraftstoff
|Elektrisch
|Motorleistung (kW)
|30
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|380 / 415
|Frequenz (Hz)
|50
|Pumpentyp
|Kurbelwelle
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|307
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|321,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|328,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Lieferumfang
- Handspritzpistole: Industriepistole
- Edelstahlstrahlrohr: 700 mm
- Flachstrahldüse
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 20 m
- Typ HD-Schlauch: Heavy duty
- Sicherheitsventil
- Betriebsstundenzähler
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Entlackung und Entrostung von Metalloberflächen
- Zur Entfernung von Algen, Muscheln, Inkrustierungen und Kalkablagerungen an und auf Schiffen
- Reinigung von Decks, Laderäumen und Frachtcontainern
- Zur Entfernung von Reifenabrieb auf Landebahnen an Flughäfen
- Reinigung von Rohren, Tanks und sonstigen Behältern auf Ölbohrinseln
- Allgemeine Tankreinigung sowie Rohrreinigung von Wärmetauschern
- Reinigung von Güter-/Tankwagen, Fahrzeugen und Ausrüstungen
- Zur Reinigung von Lackierkabinen, Gitterrosten, Maschinenteilen
- Zur Reinigung von Baumaschinen und deren Teilen wie Ketten, Mischwellen oder Rührkesseln
- Zur Reinigung von Bauequipment, wie beispielsweise Schalungen und Gerüste, sowie Fahrzeugen