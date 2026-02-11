Extrem leistungsstark und hervorragend ausgestattet ist unser mobiler Höchstdruckreiniger HD 18/50-4 Cage Advanced aus der UHP-Kompaktklasse ein echter Allrounder für die unterschiedlichsten Anwendungen in Industrie, Bauwesen und Transportgewerbe. Mit einem Arbeitsdruck von 500 Bar, einer Wasserfördermenge von 30 l/min und einer Reinigungsleistung von bis zu 30 kW werden auch große Mengen Schmutz und hartnäckige Ablagerungen zuverlässig beseitigt. Für ein einfaches und komfortables Handling sorgt die automatische Druckentlastung. Das Ventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel bleibt. Darüber hinaus wird beim Abziehen der Pistole der Druck langsam aufgebaut und so ein schlagartiger Rückstoß wirkungsvoll verhindert. Als einer der leichtesten Höchstdruckreiniger seiner Klasse überzeugt der HD 18/50-4 auch mit maximaler Flexibilität und Mobilität. Das robuste und mobile Cage-Gerät verfügt über 4 große Räder, einen Kranhaken zum Transport in unwegsamem Gelände und kann zusätzlich auch mit einem Gabelstapler an Ort und Stelle gebracht werden. Der intuitive Drehschalter ermöglicht außerdem eine besonders einfache Bedienung des Geräts.