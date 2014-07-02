Nass-/Trockensauger NT 75/2 Ap Me Tc
Leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/Trockensauger für professionelle Einsätze. Dank effizienter Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.
Der NT 75/2 Ap Me Tc ist ein leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit ApClean-System für eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der robuste 75-l-Edelstahlbehälter ist ideal für große Schmutzmengen und lässt sich dank Kippfahrgestell einfach entleeren. Der Sauger hat ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters. Die effektive halbautomatische Filterabreinigung ApClean sorgt für eine konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters. Zudem bietet der NT 75/2 Ap Me Tc eine elektronische Füllstandskontrolle. Damit ist gewährleistet, dass beim Nasssaugen die maximal zulässige Füllmenge nicht überschritten wird. Aufgesaugte Flüssigkeiten können über einen fest angebrachten, ölbeständigen Ablassschlauch problemlos entsorgt werden. Mithilfe des praktischen Clipsystems kann Zubehör einfach und schnell an den Sauger angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einer Schlauchaufbewahrung, einer Zubehörhalterung sowie einer großen Ablagefläche versehen (z. B. für Werkzeuge). 2 große Bockräder und 2 Lenkrollen verleihen dem NT 75/2 Ap Me Tc die erforderliche Mobilität.
Merkmale und Vorteile
Integrierte Ablagefläche
- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.
Integrierter Ablassschlauch
- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.
Schlauch- und Krümmerfixierung
- Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behälterinhalt (l)
|75
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2760
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|26
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|700 x 505 x 995
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Papier
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Flachfaltenfilter: Zellulosefasermaterial
- Kippfahrgestell
- Schubbügel
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
NT 75/2 Ap Me Tc Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.