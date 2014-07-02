Nass-/Trockensauger NT 65/2 Tact² Tc
Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.
Kärcher präsentiert Tact² – die neue Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.
Merkmale und Vorteile
Kippfahrgestell mit BehälterverriegelungDamit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.
Alles im GriffBequem zu zweit tragen und den Behälter entleeren.
Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und BodendüsenDadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten. Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gumminetzkabel (10 Meter).
Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten
- Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behälterinhalt (l)
|65
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2760
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|27,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|35,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|685 x 560 x 905
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
- Krümmer: Elektrisch leitend
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Papier
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
- Kippfahrgestell
- Schubbügel
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Antistatiksystem
- Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact²
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
