CVH HEPA-Filter Set
Kleinste Partikel, Pilzsporen, Bakterien und Allergene wie Milbenkot oder Pollen werden von unserem HEPA-Filter zu 99,5 Prozent zuverlässig aus der Abluft entfernt (EN 1822:1998).
Wer zu Hause nach dem Staubsaugen mit unserem akkubetriebenen Handstaubsauger CVH 2 besonders frei durchatmen möchte, setzt auf den passenden HEPA-Filter (EN 1822:1998). Dieser entfernt sicher und zuverlässig bis zu 99,5 Prozent selbst kleinster Partikel von nur 0,3 µm, Pilzsporen und Bakterien oder Allergene wie Milbenkot und Pollen aus der eingesaugten Raumluft. Für beste Ergebnisse den Filter alle 2 Wochen reinigen bzw. alle 6 Monate wechseln.
Merkmale und Vorteile
Entfernt Partikel, Pilzsporen, Bakterien und Allergene wie Milbenkot und Pollen
Einfach und schnell zu wechseln
Lange Lebensdauer durch regelmäßiges Ausbürsten
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|104 x 52 x 45
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Innenräume