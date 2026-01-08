HEPA 12 Filter
Dank des HEPA-Hygienefilters (EN 1822:1998) ist die Abluft des Staubsaugers sauberer als die Raumluft.
Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) filtert zuverlässig und sicher feinsten Schmutz wie zum Beispiel Pollen oder allergieauslösende Partikel aus der Luft heraus. Dabei ist er so gründlich, dass die Abluft des Staubsaugers sauberer ist als die Luft im jeweiligen Raum. Wir empfehlen, den Filter einmal jährlich zu wechseln. Der HEPA 12-Hygienefilter passt zu den Geräten VC 6 Cordless (Premium) ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.
Merkmale und Vorteile
Feinmaschiger Filter
- Filtert zuverlässig feinsten Schmutz wie Pollen und allergieauslösende Partikel.
Leicht austauschbar
- Dank magnetischer Halterung schnell und einfach austauschbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|90 x 50 x 50
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz