Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) filtert zuverlässig und sicher feinsten Schmutz wie zum Beispiel Pollen oder allergieauslösende Partikel aus der Luft heraus. Dabei ist er so gründlich, dass die Abluft des Staubsaugers sauberer ist als die Luft im jeweiligen Raum. Wir empfehlen, den Filter einmal jährlich zu wechseln. Der HEPA 12-Hygienefilter passt zu den Geräten VC 6 Cordless (Premium) ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.