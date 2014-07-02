VP 120, Vario Power Jet für K 2
Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.
Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl bis zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr. Ideal für die Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten. Zum Beispiel für Einsätze an Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klasse K2.
Merkmale und Vorteile
Stufenlose Verstellung
- Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Niederdruck - Reinigungsmittelstrahl
- Stufenlose Druckregulierung - vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl bis zum Hochdruckstrahl.
Zeitersparnis
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|445 x 42 x 42
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Fassade
- Garten- und Steinmauern
- Wege
- Zäune
- Flächen rund um Haus und Garten