Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl bis zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr. Ideal für die Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten. Zum Beispiel für Einsätze an Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klasse K2.