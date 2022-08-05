Büroreinigung

Textile Bodenbeläge

Meist sind in Büros textile Bodenbeläge zu finden. Für ein gutes Reinigungsergebnis empfiehlt sich dabei, Räume vom Eingang aus zu saugen, wobei die Düse vom Rand beginnend stets in einem V-Muster vor- und schräg über noch ungereinigte Fläche zurückgeführt wird. Für Engstellen empfiehlt sich der Einsatz einer Fugendüse.

Da tagsüber Publikumsverkehr herrscht, hat sich der Einsatz von akkubetriebenen Staubsaugern bewährt. Sie haben mehrere Vorteile gegenüber klassischen Modellen: Es besteht keine kennzeichnungspflichtige Stolpergefahr durch herumliegende Kabel mehr, Reparaturkosten für beschädigte Kabel entfallen komplett. Da völlig frei und ohne Suche nach einer passenden Steckdose gearbeitet werden kann, lassen sich rund 20 Prozent Zeit einsparen. Ein unkomplizierter Austausch von Akkus verschiedener Geräte wird möglich, wenn eine einheitliche Plattform mit derselben Batterie- und Ladetechnik genutzt wird. Kabelgebundene oder akkubetriebene Staubsauger mit Öko-Funktion tragen zu einer nachhaltigen Reinigung bei, da diese dank effizienter Motoren und einer optimierten Strömungstechnologie trotz gesenktem Energiebedarf eine gute Saugleistung erbringen.