Wissenswertes rund um Treppenreinigung
Treppen können wahre Designelemente sein, aus kugelgestrahltem Stahl oder wertvollem Holz. Sie können zentrale Fluchtwege sein oder lediglich verwahrloste Zubringer zwischen den Stockwerken. In jedem Fall werden Reinigungsjobs auf einer Treppe zur Herausforderung, denn die Platzverhältnisse machen das Arbeiten mühevoll. Warum Sauberkeit trotzdem wichtig ist, was es mit Blick auf verschiedene Bodenbeläge zu beachten gilt und wie die häufigsten Anwenderfehler aussehen – ein Überblick.
Trittsicher, hygienisch unbedenklich oder repräsentativ: Treppenreinigung ist keine Nebensache
Der Umfang der Reinigungsaufgaben rund um ein Treppenhaus hängt vor allem davon ab, welchen Zweck der Auf- und Abgang erfüllt. Zunächst geht es immer darum, Trittsicherheit zu gewährleisten. Dies gilt für alle Arten von Belägen, von textil über elastisch bis hin zu Stein. Lose Verschmutzungen sind für den Anwender komfortabel mit einem Akku-Rückensauger zu beseitigen. Das Kabel als Stolperfalle entfällt, und unnötige Wege von und zur letzten bzw. nächsten Steckdose sind passé.
Das Entfernen haftender Verschmutzungen erfolgt üblicherweise mithilfe eines Breitwischgeräts mit Mikrofaser-Wischbezügen. Lediglich bei Holzbelägen sollte Nässe vermieden werden. Mit klebstoffimprägnierten Tüchern oder Wischbezügen aus Mikrofaser lässt sich jedoch staubbindend wischen, sodass selbst feinste Partikel entfernt werden.
Herrscht in Treppenhäusern viel Publikumsverkehr, beispielsweise in Wohnhäusern, Hotels oder Einkaufszentren, so ist eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Handläufe wichtig. Nur so lässt sich vermeiden, dass Keime übertragen werden. Bei Treppen, die in irgendeiner Form repräsentative Zwecke erfüllen, geht es immer darum, die Beschaffenheit des Bodenbelags möglichst lange zu erhalten. Daher ist es wichtig, die zum Belag passenden Reinigungs- und Pflegemaßnahmen durchzuführen – von Feinsteinzeug über Kunstwerk- und Natursteine, Holz und Teppich bis hin zu Steinteppich.
Natursteinböden reinigen
Natursteine mit gleicher oder ähnlicher Optik können sehr unterschiedliche technische Eigenschaften haben, inbesondere im Hinblick auf Empfindlichkeit gegenüber Alkalien oder Säuren, Festigkeit und Wasseraufnahme. Daraus ergibt sich, welcher Stein für welchen Einsatzzweck geeignet ist und wie er gepflegt werden muss, um sein Aussehen für lange Zeit zu bewahren. Es gilt also, vor der Reinigung die Eigenschaften des Steins anhand seiner mineralischen Zusammensetzung und seiner Oberflächenbearbeitung genau zu kennen und über die Nutzung im Bilde zu sein.
Feinsteinzeugfliesen reinigen
Feinsteinzeugfliesen sind ein attraktiver, sehr beliebter Bodenbelag, der sich durch Robustheit, hohe Trittsicherheit und ein sehr niedriges Feuchtigkeitsaufnahmevermögen auszeichnet. Heute ist Feinsteinzeug als modernes und zugleich sicheres Gestaltungsmittel im Bodenbelagsbereich nicht mehr wegzudenken.
Keramikfliesen reinigen
Keramikfliesen reinigen und pflegen – wie geht das? Sie werden bei einer Hitze von 1.000 bis 1.400 °C aus anorganischen Inhaltsstoffen gebrannt. Weit verbreitet sind heute Terrakotta, Klinker, Feinsteinzeug, Steingut und Steinzeug. Obwohl es viele verschiedene Varianten gibt, sind die Reinigungsschritte immer ähnlich. Pflege brauchen nur die wenigsten Fliesentypen.
Die Wirkung der Zeit: verschiedene Schäden, verschiedene Reinigungstechniken
Schmutz und Publikumsverkehr hinterlassen ihre Spuren auf jeglicher Art von Bodenbelag. Je nach Untergrund sind verschiedene Reinigungstechniken sinnvoll, um den Boden zu pflegen und möglichst lange Freude daran zu haben. Handelt es sich um Holztreppen, so sind diese vor allem durch den Abrieb von Schmutz- und Sandpartikeln gefährdet. Die winzig kleinen Körner werden von Passanten regelrecht in den Boden einmassiert und machen das Holz angreifbar. Kommt Feuchtigkeit hinzu, beispielsweise durch nasse Schuhe oder durch unsachgemäß durchgeführte Reinigungen, so zieht das Wasser in das Holz ein und führt über kurz oder lang zu Schäden. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, mindestens 2-mal pro Jahr, nach einer gründlichen Reinigung, die Treppe entsprechend zu pflegen.
Bei Natur- und Kunstwerkstein leidet vor allem die Optik durch starke Beanspruchung:
Der Belag raut sich auf, und Schmutzpartikel lagern sich ein. Nach einer Weile führt dies zu unschönen Gebrauchsspuren, die vor allem bei repräsentativen Treppen schnell als störend empfunden werden. Das Kristallisieren oder Polieren mit Diamantpads kann in diesem Fall Abhilfe schaffen und den Glanz erneuern. Sollen Steintreppen auf diese Weise saniert werden, ist dafür eine Minischeuermaschine am Markt verfügbar. Sie richtet sich speziell an Anwender, die kleine horizontale und vertikale Flächen zu reinigen haben, und erlaubt schnelles, ergonomisches Arbeiten.
In Hotels sind häufig Teppiche in Gängen wie Treppenhäusern verlegt. Auf den textilen Belägen entstehen über die Zeit Laufspuren.
Außerdem sind vor allem Treppenkanten häufig stark verschmutzt, beispielsweise von Schuhcreme. Kleine Flecken lassen sich mit einem Fleckendetachurmittel beseitigen. Dabei ist lediglich wichtig, von außen nach innen zu arbeiten, um den Fleck nicht zu verteilen. Bei einer Grundreinigung kann auch das Sprühextraktionsverfahren genutzt werden, um Flecken zu entfernen. Eine schmale Handdüse macht diese Technik auch auf schmalen Treppen anwendbar. Die Trocknungsdauer beträgt allerdings mindestens sechs bis acht Stunden.
Tipp:
Handelt es sich schließlich um viel frequentierte Treppen in Wohn- oder Parkhäusern, so finden sich oft starke Verschmutzungen von Kaugummis über Straßenschmutz bis hin zu Urin. Je nach Umgebung und Beschaffenheit kann in diesem Fall das Arbeiten mit Hochdruck- oder Dampfreinigern sinnvoll und effizient sein.
Zum Treppenhaus gehört nicht nur die Treppe: was noch zu tun ist
Um einen gepflegten Eindruck zu erzielen, reicht die Reinigung der Stufen und Handläufe allein nicht aus. Um die Zwischenpodeste sauberzuhalten, empfiehlt sich der Einsatz einer kompakten, akkubetriebenen Scheuersaugmaschine. Der im Vergleich zu einem Breitwischgerät höhere Anpressdruck sowie eine zur Anwendung passende Walzengeschwindigkeit sorgen für sehr gute Reinigungsergebnisse. Akkubetriebene Handstaubsauger eignen sich für vielfältige Detailarbeiten im Treppenhaus. Glasflächen von Türen oder Fenster sind meist einfach und schnell mit einem professionellen Fenstersauger zu reinigen. Sie sorgen dafür, dass kein Spritzwasser entsteht, das für Rutschgefahr sorgen könnte. Wände, die mit Latexfarbe gestrichen wurden, können mit einem Hochdruckreiniger bei niedrigem Druck sogar von starken Verschmutzungen wie Kaugummis oder Aufklebern befreit werden.
Top 3 der häufigsten Anwendungsfehler: Blick in die Trickkiste
Eine Arbeit, die an sich schon mühevoll und zeitraubend ist, sollte man sich nicht durch Anwendungsfehler zusätzlich erschweren. Daher lohnt es sich, gründlich zu arbeiten und solche Fehler zu vermeiden.
1. Wird eine Treppe nur nass gewischt, ohne vorher den Staub zu entfernen, so vergraut der Bodenbelag, weil der Staub mit dem Wischen quasi in den Boden eingearbeitet wird. Auch fällt der Schmutz oft zur Seite weg und verunreinigt in unteren Stockwerken die Handläufe.
2. Oftmals werden in der Eile keine Schilder mit dem Warnhinweis zur bestehenden Rutsch- und Unfallgefahr für Passanten aufgestellt, wenn nass gewischt wird.
3. Wird der Wischbezug zu selten ausgewaschen oder das Wasser zu selten erneuert, wird der Schmutz über die Treppe verteilt, sodass das gewünschte Resultat nicht erzielt und eine Grundreinigung früher notwendig wird.
Wenn die Treppe sich bewegt: Lösungen für Rolltreppen
Trockenreinigungsverfahren für Rolltreppen sind lediglich in der Lage, lose Partikel aus den Rillen herauszubürsten und den gelösten Schmutz aufzusaugen. Für eine gründliche Reinigung hat sich die Nassreinigung bewährt, die auch hartnäckige Verschmutzungen wie verschüttete Flüssigkeiten, festgetretenen Straßenschmutz oder Fette zuverlässig entfernt. Zum Einsatz kommen dabei Maschinen, welche die Reinigungsflotte mittels Bürsten auf Trittstufen bzw. Laufflächen aufbringen. Auf diese Weise wird eine zu starke Benetzung vermieden. In der erforderlichen Einwirkzeit wird der Schmutz angelöst, anschließend aus dem Profil herausgebürstet und dann von kontrarotierenden Schmutzaufnahmebürsten zur Absaugung befördert. Um den erforderlichen Unterdruck zu sichern, greifen Führungskämme in die Profilrillen ein und dichten die Treppenoberfläche zum Saugkanal hin ab. So lässt sich eine effiziente Reinigung erreichen und ein Eindringen von Flüssigkeit in die Anlage vermeiden.