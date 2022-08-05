Wissenswertes rund um Treppenreinigung

Trittsicher, hygienisch unbedenklich oder repräsentativ: Treppenreinigung ist keine Nebensache

Der Umfang der Reinigungsaufgaben rund um ein Treppenhaus hängt vor allem davon ab, welchen Zweck der Auf- und Abgang erfüllt. Zunächst geht es immer darum, Trittsicherheit zu gewährleisten. Dies gilt für alle Arten von Belägen, von textil über elastisch bis hin zu Stein. Lose Verschmutzungen sind für den Anwender komfortabel mit einem Akku-Rückensauger zu beseitigen. Das Kabel als Stolperfalle entfällt, und unnötige Wege von und zur letzten bzw. nächsten Steckdose sind passé.

Das Entfernen haftender Verschmutzungen erfolgt üblicherweise mithilfe eines Breitwischgeräts mit Mikrofaser-Wischbezügen. Lediglich bei Holzbelägen sollte Nässe vermieden werden. Mit klebstoffimprägnierten Tüchern oder Wischbezügen aus Mikrofaser lässt sich jedoch staubbindend wischen, sodass selbst feinste Partikel entfernt werden.

Herrscht in Treppenhäusern viel Publikumsverkehr, beispielsweise in Wohnhäusern, Hotels oder Einkaufszentren, so ist eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Handläufe wichtig. Nur so lässt sich vermeiden, dass Keime übertragen werden. Bei Treppen, die in irgendeiner Form repräsentative Zwecke erfüllen, geht es immer darum, die Beschaffenheit des Bodenbelags möglichst lange zu erhalten. Daher ist es wichtig, die zum Belag passenden Reinigungs- und Pflegemaßnahmen durchzuführen – von Feinsteinzeug über Kunstwerk- und Natursteine, Holz und Teppich bis hin zu Steinteppich.