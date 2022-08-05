Keramikfliesen reinigen und pflegen

Scheuersaugmaschinen für große Flächen

Bei großen Flächen werden meist Scheuersaugmaschinen verwendet – in diesem Fall müssen lose, feine Verschmutzungen vorab nicht entfernt werden. Um das gewünschte Reinigungsergebnis zu erreichen, ist die Wahl der richtigen Bürsten oder Pads für die Maschinen zentral. Grobstrukturierte Keramikfliesen lassen sich besonders gut mit Hoch-/Tiefbürstenwalzen bearbeiten, wohingegen feinstrukturierte Keramikfliesen wie Feinsteinzeug eher Mikrofaserwalzen benötigen.

Zum Aufsaugen der Schmutzflotte sollten zudem die richtigen Sauglippen verwendet werden. Bei strukturierten Flächen empfehlen sich geschlossene, bei glänzenden Oberflächen geschlitzte Sauglippen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen auf Feinsteinzeug (Vergrauung) sind Melaminharzpads in Verbindung mit Scheibenschrubbköpfen zu empfehlen.

Tipp: An den Wänden kann ebenfalls mit Breitwischgerät und teleskopierbarem Stiel gearbeitet werden, wodurch sich schnell und effizient gute Ergebnisse erzielen lassen.