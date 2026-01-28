Höchste Standards erfüllen. Und neue setzen.

Wenn die Aufgabe ist, hartnäckige Verschmutzungen hygienisch zu entfernen, heißt die richtige Antwort: Kärcher SGV Dampfsauger.

Dabei kann in vielen Fällen auch ohne Reinigungsmittel ein erstklassiges Reinigungsergebnis erzielt werden. Auf Hartböden ebenso wie auf Edelstahloberflächen, Armaturen, Küchengeräten, Industrieanlagen und in der Glasreinigung. Der SGV 8/5 geht in puncto Nachhaltigkeit neue Wege. Mit der innovativen Selbstreinigungsfunktion werden Ablagerungen im Gerätekreislauf zuverlässig im System beseitigt und somit die Lebensdauer des Dampfsaugers verlängert.