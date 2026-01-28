Dampfsauger

Kärcher Dampfsauger überzeugen durch hohen Bedienkomfort und effektive Reinigungsleistung auf allen Hartflächen. Das umfangreiche Zubehörprogramm gewährleistet eine zielgerichtete Reinigung.

Kärcher Dampfsauger
0 Produkte

Höchste Standards erfüllen. Und neue setzen.

Wenn die Aufgabe ist, hartnäckige Verschmutzungen hygienisch zu entfernen, heißt die richtige Antwort: Kärcher SGV Dampfsauger.
Dabei kann in vielen Fällen auch ohne Reinigungsmittel ein erstklassiges Reinigungsergebnis erzielt werden. Auf Hartböden ebenso wie auf Edelstahloberflächen, Armaturen, Küchengeräten, Industrieanlagen und in der Glasreinigung. Der SGV 8/5 geht in puncto Nachhaltigkeit neue Wege. Mit der innovativen Selbstreinigungsfunktion werden Ablagerungen im Gerätekreislauf zuverlässig im System beseitigt und somit die Lebensdauer des Dampfsaugers verlängert.

  1. Von Anfang an einfach
    Das Handtool gewährleistet einfache und schnelle Handhabung ohne lange
    Einarbeitung. Die Bedienung eines SGV Dampfsaugers ist damit intuitiv, eine
    spezielle Einweisung ist nicht erforderlich.
  2. Alles dabei. Alles geschützt
    Das hochwertige Zubehör ist direkt im bzw. am Gerät integriert. Geschützt
    vor Verlust und Schmutz, übersichtlich und jederzeit griffbereit verstaut.
    Durch Belüftungsschlitze im Deckel kann das Zubehör nach Benutzung
    komplett abtrocknen. Das Zubehör ist leicht zugänglich und verliersicher
    verstaut. Ein Zubehörkorb ermöglicht dem Anwender das einfache Entnehmen
    des Düsenzubehörs sowie dessen Reinigung.
  3. Alle Programme auf einen Blick
    Der bedienergerechte Schubbügel und das ergonomisch optimal platzierte
    EASY-Operation-Panel machen die Arbeit mit Kärcher SGV Dampfsaugern
    vorbildlich einfach und leicht. Die Programme können je nach Anwendungsfall
    unabhängig voneinander ausgewählt werden.
  4. Schnell rein, leicht raus
    Die Tanks für Frischwasser und Reinigungsmittel sind leicht zugänglich und
    bieten hohen Tragekomfort für bequemes Befüllen und Entleeren.
  5. Schmutzwassertank
    Der Schmutzwassertank ist leicht zugänglich an der Seite des Geräts integriert
    und lässt sich sehr einfach mit einer Hand entnehmen.
  6. Überall gefragt. Überall hin
    Große Räder verleihen den Kärcher SGV Dampfsaugern eine hervorragende
    Treppengängigkeit. So nimmt Hygiene jede Hürde.
  7. Selbstreinigung? Selbstverständlich
    Mit der Selbstreinigungsfunktion wird der Dampfsauger nach jedem Einsatz
    von innen gespült, wodurch sich die Lebensdauer des Geräts deutlich verlängern
    kann.
Dampfsaugerreinigung

Jetzt wird der Hygiene Dampf gemacht.

Die neuen Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5 sind die konsequente Antwort auf Kundenanforderungen aus Bereichen, in denen Hygiene ein zentrales Thema ist: Gesundheitswesen, Lebensmittel, Gebäudedienstleistungen, Gastgewerbe. Kärcher SGV Dampfsauger vereinen die Funktionen und Vorzüge von Nass-/Trockensauger und Dampfreiniger. Dabei überzeugen diese innovativen Reinigungsgeräte durch kompakte Bauweise, die Vielfalt möglicher Anwendungen ebenso wie Hochwertigkeit und robuste Stabilität.

eco!efficiency: Hygiene kann so sparsam sein Logo CI15

eco!efficiency: Hygiene kann so sparsam sein

Im eco!efficiency-Modus ist der Stromverbrauch reduziert, was Kosten spart. Gleichzeitig wird die Lautstärke deutlich auf 64 dB(A) gesenkt. Dadurch sind SGV Dampfsauger prädestiniert auch für den Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen wie z.B. Alten- und Pflege­heime, Kantinen und Hotels.

Hygienisch sauber bis ins kleinste Detail

Hygienisch sauber bis ins kleinste Detail

Mit verschiedenen Bürstenaufsätzen aus Messing, Edelstahl oder Pekalon können auch schwer zu entfernende Verschmutzungen gereinigt werden. Und dank des punktuellen Dampfaustritts sind auch Fugen und verwinkelte Bereiche schnell gereinigt.

Mit einem Griff einstellbar

Mit einem Griff einstellbar
Wasser-Dampf-Regulierung und Ein-/Ausschalter für die Saugfunktion können direkt am Handgriff und während der Anwendung gesteuert werden.

Zubehör perfekt integriert

Zubehör perfekt integriert
Das Zubehör wird, geschützt vor Verlust und Verschmutzung, in einem herausnehmbaren Zubehörkorb mitgeführt. Übersichtlich, jederzeit griffbereit und sauber verstaut.

Kabel- und Zubehörfixierung

Kabel- und Zubehörfixierung
Durch drehbare Haken ist das Netzkabel schnell abnehmbar und einfach wieder verstaut. Die Dampf­saugrohre finden an der Rückseite des Gerätes sicher ihren Platz.

Schmutzwassertank

Schmutzwassertank
Durch die integrierte Griffmulde und den praktischen Henkel kann der Behälter sehr einfach und be­­quem entleert werden.

Zubehör – für jede Anwendung das Richtige.

Im Lieferumfang jedes SGV Dampfsaugers ist ein umfangreiches Zubehörset enthalten, das die hygienische Reinigung in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten ermöglicht.

Adapter plus Bürsten

Adapter plus Bürsten

Verkalkungen in sanitären Bereichen werden schnell gelöst. Armaturen erstrahlen in neuem Glanz.

Dampfrohr plus Adapter für Rundbürsten

Dampfrohr plus Adapter für Rundbürsten

Zwei Dampfsaugrohre verlängern den Arbeitsarm und erlauben dem An­­wender, ergonomisch zu arbeiten. Der Adapter für Rundbürsten ermöglicht Schmutzabtrag bis in tiefste Schichten – ideal für Fugen gefliester Ober­flächen.

Handdüse mit Gummilippe

Handdüse mit Gummilippe

Durch Abdampfen und Absaugen zugleich werden Oberflächen in einem Schritt gereinigt. Perfekt auch auf schmalen Oberflächen.

Dreieckbodendüse

Dreieckbodendüse

Mit dieser Bodendüse können auch schwer zugängliche Bereiche wie Ecken und Kanten zuverlässig gereinigt und abgesaugt werden.

Video

Anwendungsvideo Dampfsauger SGV

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Kärcher Professional Dampfsauger erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern. 

Kontakt zu Kärcher:  Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.

Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.

Händlersuche
Kontakt zu Kärcher
Zum Kärcher Newsletter anmelden