Dampfsauger
Kärcher Dampfsauger überzeugen durch hohen Bedienkomfort und effektive Reinigungsleistung auf allen Hartflächen. Das umfangreiche Zubehörprogramm gewährleistet eine zielgerichtete Reinigung.
Höchste Standards erfüllen. Und neue setzen.
Wenn die Aufgabe ist, hartnäckige Verschmutzungen hygienisch zu entfernen, heißt die richtige Antwort: Kärcher SGV Dampfsauger.
Dabei kann in vielen Fällen auch ohne Reinigungsmittel ein erstklassiges Reinigungsergebnis erzielt werden. Auf Hartböden ebenso wie auf Edelstahloberflächen, Armaturen, Küchengeräten, Industrieanlagen und in der Glasreinigung. Der SGV 8/5 geht in puncto Nachhaltigkeit neue Wege. Mit der innovativen Selbstreinigungsfunktion werden Ablagerungen im Gerätekreislauf zuverlässig im System beseitigt und somit die Lebensdauer des Dampfsaugers verlängert.
- Von Anfang an einfach
Das Handtool gewährleistet einfache und schnelle Handhabung ohne lange
Einarbeitung. Die Bedienung eines SGV Dampfsaugers ist damit intuitiv, eine
spezielle Einweisung ist nicht erforderlich.
- Alles dabei. Alles geschützt
Das hochwertige Zubehör ist direkt im bzw. am Gerät integriert. Geschützt
vor Verlust und Schmutz, übersichtlich und jederzeit griffbereit verstaut.
Durch Belüftungsschlitze im Deckel kann das Zubehör nach Benutzung
komplett abtrocknen. Das Zubehör ist leicht zugänglich und verliersicher
verstaut. Ein Zubehörkorb ermöglicht dem Anwender das einfache Entnehmen
des Düsenzubehörs sowie dessen Reinigung.
- Alle Programme auf einen Blick
Der bedienergerechte Schubbügel und das ergonomisch optimal platzierte
EASY-Operation-Panel machen die Arbeit mit Kärcher SGV Dampfsaugern
vorbildlich einfach und leicht. Die Programme können je nach Anwendungsfall
unabhängig voneinander ausgewählt werden.
- Schnell rein, leicht raus
Die Tanks für Frischwasser und Reinigungsmittel sind leicht zugänglich und
bieten hohen Tragekomfort für bequemes Befüllen und Entleeren.
- Schmutzwassertank
Der Schmutzwassertank ist leicht zugänglich an der Seite des Geräts integriert
und lässt sich sehr einfach mit einer Hand entnehmen.
- Überall gefragt. Überall hin
Große Räder verleihen den Kärcher SGV Dampfsaugern eine hervorragende
Treppengängigkeit. So nimmt Hygiene jede Hürde.
- Selbstreinigung? Selbstverständlich
Mit der Selbstreinigungsfunktion wird der Dampfsauger nach jedem Einsatz
von innen gespült, wodurch sich die Lebensdauer des Geräts deutlich verlängern
kann.
Jetzt wird der Hygiene Dampf gemacht.
Die neuen Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5 sind die konsequente Antwort auf Kundenanforderungen aus Bereichen, in denen Hygiene ein zentrales Thema ist: Gesundheitswesen, Lebensmittel, Gebäudedienstleistungen, Gastgewerbe. Kärcher SGV Dampfsauger vereinen die Funktionen und Vorzüge von Nass-/Trockensauger und Dampfreiniger. Dabei überzeugen diese innovativen Reinigungsgeräte durch kompakte Bauweise, die Vielfalt möglicher Anwendungen ebenso wie Hochwertigkeit und robuste Stabilität.
eco!efficiency: Hygiene kann so sparsam sein
Im eco!efficiency-Modus ist der Stromverbrauch reduziert, was Kosten spart. Gleichzeitig wird die Lautstärke deutlich auf 64 dB(A) gesenkt. Dadurch sind SGV Dampfsauger prädestiniert auch für den Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen wie z.B. Alten- und Pflegeheime, Kantinen und Hotels.
Hygienisch sauber bis ins kleinste Detail
Mit verschiedenen Bürstenaufsätzen aus Messing, Edelstahl oder Pekalon können auch schwer zu entfernende Verschmutzungen gereinigt werden. Und dank des punktuellen Dampfaustritts sind auch Fugen und verwinkelte Bereiche schnell gereinigt.
Mit einem Griff einstellbar
Wasser-Dampf-Regulierung und Ein-/Ausschalter für die Saugfunktion können direkt am Handgriff und während der Anwendung gesteuert werden.
Zubehör perfekt integriert
Das Zubehör wird, geschützt vor Verlust und Verschmutzung, in einem herausnehmbaren Zubehörkorb mitgeführt. Übersichtlich, jederzeit griffbereit und sauber verstaut.
Kabel- und Zubehörfixierung
Durch drehbare Haken ist das Netzkabel schnell abnehmbar und einfach wieder verstaut. Die Dampfsaugrohre finden an der Rückseite des Gerätes sicher ihren Platz.
Schmutzwassertank
Durch die integrierte Griffmulde und den praktischen Henkel kann der Behälter sehr einfach und bequem entleert werden.
Zubehör – für jede Anwendung das Richtige.
Im Lieferumfang jedes SGV Dampfsaugers ist ein umfangreiches Zubehörset enthalten, das die hygienische Reinigung in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten ermöglicht.
Adapter plus Bürsten
Verkalkungen in sanitären Bereichen werden schnell gelöst. Armaturen erstrahlen in neuem Glanz.
Dampfrohr plus Adapter für Rundbürsten
Zwei Dampfsaugrohre verlängern den Arbeitsarm und erlauben dem Anwender, ergonomisch zu arbeiten. Der Adapter für Rundbürsten ermöglicht Schmutzabtrag bis in tiefste Schichten – ideal für Fugen gefliester Oberflächen.
Handdüse mit Gummilippe
Durch Abdampfen und Absaugen zugleich werden Oberflächen in einem Schritt gereinigt. Perfekt auch auf schmalen Oberflächen.
Dreieckbodendüse
Mit dieser Bodendüse können auch schwer zugängliche Bereiche wie Ecken und Kanten zuverlässig gereinigt und abgesaugt werden.
