Lagerreinigung
Die optische Sauberkeit ist in einem Materiallager sicher ein Plus. Das gilt sowohl für sehr kleine Lagerräume, beispielsweise in einer Werkstatt, bis hin zu sehr großen Lagerhallen. In allen Fällen sind die Arbeitssicherheit und der Schutz des Lagermaterials ein wichtiger Punkt. Vor allem die Fußböden müssen sauber und (tritt)sicher sein, damit keine Unfallgefahr durch unzureichende Reinigung besteht. Und das geht effizient mit Kehr(saug)maschinen und Scheuersaugmaschinen, die individuell konfigurierbar sind.
Vielfältige Schmutzarten, verschiedene Reinigungstechniken
Der Transport von Lagermaterial von A nach B durch Lagerarbeiter, Gabelstapler oder Flurfahrzeuge – jede Bewegung wirbelt Staub auf. Diesen konsequent aufzusaugen, dient zum einen der Sicherheit und Sauberkeit, sorgt aber auch dafür, dass das Lagermaterial geschont wird und nicht einstaubt. Auch Papierschnipsel von abgerissenen Etiketten oder Transportdokumenten, Folienstücke oder Holzsplitter sind in Lagern häufig zu finden. Sowohl Staub, Flusen als auch kleine Papierreste lassen sich komfortabel mit einem Besen, einer Kehr(saug)maschine oder einem Sauger beseitigen – abhängig davon, wie groß das Lager ist. Dieser Faktor ist bei der Wahl der entsprechenden Reinigungsgeräte und -konzepte sehr bedeutend.
Kehren im Lager: Staub sicher entfernen
Gerade in Lagern bietet sich aufgrund der erhöhten Staubthematik eine Kehrsaugmaschine vorzugsweise vor einer reinen Kehrmaschine an: Die Kehrsaugmaschine wirbelt während des Kehrvorgangs den Staub durch eine Kehrwalze auf, saugt den Schmutz mithilfe einer Saugturbine (Gebläse) auf und scheidet diesen über ein Filtersystem ab – der Staubanteil wird also während der Reinigung vermindert. Eine regelmäßige Abreinigung der Feinstaubfilter kann die Standzeit deutlich erhöhen. Je nach Maschinentyp erfolgt dies per Knopfdruck oder automatisch.
Neben Staub und Papierresten finden sich auf Fußböden in Lagern häufig Folienreste und Verpackungsbänder oder Holzsplitter von Paletten. Dieser grobe Schmutz sollte manuell beseitigt werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass eingesetzte Maschinen verstopfen oder sich Material in der Kehrwalze verfängt. Die Reinigung kann mit einem Besen oder einer Müllzange erfolgen.
Tipp: staubarm arbeiten
Um möglichst staubarm zu arbeiten, gibt es eine passgenaue Abdeckung aus einem PVC-beschichteten Leinengewebe, die mit einem Klettverschluss über den gesamten vorderen Bereich der Kehrmaschine bis zu den Hinterrädern gespannt wird. So sorgt das Zubehör für noch weniger Staubaufwirbelungen.
Spot Cleaning im Lager
Für kleine Reinigungsarbeiten zwischendurch – auf dem Boden ebenso wie in Regalen oder Ablageflächen – bietet sich insbesondere in sehr kleinen Lagerräumen ein Nass-/Trockensauger in entsprechender Größe an, der flexibel und schnell zur Hand ist. Damit können Staub, Wasserflecken oder verschüttete Flüssigkeiten schnell und komfortabel aufgesaugt werden. Bei sehr kleinen Lagerregalen bietet sich hierzu auch ein manuelles Equipment aus Wischtüchern und Eimern an.
Bodenreinigung im Lager mit Scheuersaugmaschinen
Zunächst ist die Art des Bodens zu beachten. In kleinen Werkstattlagern sind oftmals keramische Fliesen wie Feinsteinzeugfliesen verlegt, da sie robust sind und ein sehr niedriges Feuchtigkeitsaufnahmevermögen besitzen. Lagerhallen von Unternehmen oder Logistikzentren sind häufig mit Industriefußböden ausgestattet – von Estrich bis zu elastischen Synthetikbelägen wie Kunstharz.
Da die Böden in Lagern so unterschiedlich sein können, besteht auch eine gewisse Vielfalt in der Wahl der richtigen Reinigungstechnik. Die Bodenbeschaffenheit und die Schmutzarten im Lager gehören dabei zu den zwei Hauptkriterien. Aufgrund des Grobschmutzaufkommens eignen sich Scheuersaugmaschinen mit Walzentechnik besonders gut, da verbliebener Grobschmutz dank der Vorkehrfunktion der Walzen in einem Arbeitsgang mit aufgenommen werden kann.
Feinsteinzeugfliesen reinigen
Feinsteinzeugfliesen sind ein attraktiver, sehr beliebter Bodenbelag, der sich durch Robustheit, hohe Trittsicherheit und ein sehr niedriges Feuchtigkeitsaufnahmevermögen auszeichnet. Heute ist Feinsteinzeug als modernes und zugleich sicheres Gestaltungsmittel im Bodenbelagsbereich nicht mehr wegzudenken.
Zementestrich reinigen
Zementestrich ist die am häufigsten verwendete Estrichart. Dieser Bodenbelag braucht besondere Aufmerksamkeit bei der Reinigung und Pflege. Denn er wird außerordentlich strapaziert und muss zugleich den Anforderungen an die Arbeitssicherheit im Betrieb gerecht werden. Bei der Grund-, Unterhalts- und Zwischenreinigung kommt es daher auf die Wahl des richtigen Equipments an.
Die Wahl der richtigen Mechanik (Walze oder Scheibe) sowie des passenden Reinigungswerkzeugs (Pad oder Bürste) hängt vom Bodenbelag und der Art der Verschmutzung ab.
Wenn der Boden es zulässt, kommt in der Regel ein alkalisches Reinigungsmittel zum Einsatz. Wird saures Reinigungsmittel verwendet, muss darauf geachtet werden, dass Zementfugen mit Wasser vorzuwässern sind, um sie nicht zu beschädigen.
Gerade beim Einsatz in Lagern sollte darauf geachtet werden, dass die Scheuersaugmaschinen den Boden trocken hinterlassen. Dieser Punkt ist besonders wichtig, da die gereinigten Flächen häufig unmittelbar wieder begangen oder von Staplern befahren werden – und die Arbeitssicherheit unabdingbar ist.
Kombinationsmaschinen für sehr große Lagerhallen: Kehren, Scheuern und Absaugen in einem
Eine Kombinationsmaschine empfiehlt sich für sehr große Lagerhallen mit einer Fläche von über 10.000 Quadratmetern. Hier kommen Maschinen mit Staubabsaugung und bis zu 10 Quadratmeter Filterfläche zum Einsatz. Diese Geräte kehren, scheuern und saugen in einem Schritt und arbeiten so insbesondere auf großen Flächen zeitsparend und produktivitätssteigernd. Vor allem die Modelle mit Seitenbesen nehmen zusätzlich den losen Schmutz von der Wand auf.
Zwei Arten von Kombinationsmaschinen:
1. Maschine mit vorgebautem Kehraggregat
Zu unterscheiden gibt es Geräte, die ein Kehraggregat vorgebaut haben und so den Boden trocken reinigen, bevor die nachgelagerte Walzenbürste das Nassscheuern übernimmt.
Diese Modelle arbeiten mit einer separaten Kehrwalze und zeichnen sich durch ein sehr gutes Reinigungsergebnis aus. Allerdings weisen sie durch das Vorkehrmodul eine hohe Gesamtlänge auf (relativ großer Wendekreis zwischen Regelgängen), und durch das trockene Reinigen kann vermehrt Staub aufgewirbelt werden. Dafür kann der gesammelte Schmutz unkompliziert und trocken entleert werden.
2. Maschinen mit einem großen Walzenbürstenkopf für Kehren und Scheuern
Bei Geräten mit integrierter Kehrfunktion spricht man im Prinzip von einem großen Walzenbürstenkopf. Jedoch wird hier der Schmutz durch teils 2,5-fach so große Walzendurchmesser gekehrt und meist in einen großen Container zur Hochentleerung eingeworfen. Diese Geräte können sowohl im Scheuerbetrieb automatisch mitkehren als auch ohne Wasser und dafür mit Filtersystem trocken kehren.
Die Vorteile sind hier, dass sämtlicher Staub im Lager durch das Wasser gebunden wird. Der Schmutzbehälter ist durch den nassen Schmutz jedoch aufwendiger zu reinigen. Zudem ist die Maschine deutlich kompakter, wendiger und benötigt keine extra Kehrwalze.
Ein hartnäckiges Problem in Lagerhallen: Reifenabriebspuren beseitigen
Vor allem in größeren (Hochregal-)Lagern fahren Gabelstapler und Flurfahrzeuge täglich mehrere Kilometer von einem Ende der Halle zum anderen – und erzeugen neben Staub auch Reifenabriebspuren auf dem Boden. Hierfür lohnt es sich, ein speziell dafür entwickeltes Reinigungsmittel zu verwenden, um den Reifenabrieb effizient zu beseitigen. Es sollte unverdünnt auf die verschmutzten Stellen aufgesprüht werden und im Anschluss einige Minuten einwirken. Danach kommt die Scheuersaugmaschine zum Einsatz: Sie nimmt die Schmutzflotte auf. Im Anschluss wird nochmals mit klarem Wasser nachgespült.
Achtung: Diese Methode nicht auf Polymer- und Wachsbeschichtungen verwenden, da diese durch das Reinigungsmittel abgelöst werden!
Individuell konfigurieren: Welche Reinigungsmaschine ist die richtige?
Wer sich eine Reinigungsmaschine – ob Kehr(saug)maschine, Scheuersaugmaschine oder ein Kombinationsgerät – anschafft, möchte komfortabel und effizient reinigen sowie wirtschaftlich haushalten. Bei dem Beschaffungsprozess sind sowohl Faktoren im eigenen Lager zu berücksichtigen als auch Kriterien an die zukünftige Reinigungsmaschine.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über Faktoren und Kriterien, die bei jeder Anschaffung beachtet werden sollten.
Größe
Kriterien Lagerraum
- Größe der Lagerfläche berechnen
- von der theoretischen Flächenleistung der Maschine müssen in der Regel 30 bis 50% abgezogen werden = praktische Flächenleistung
- Differenz entsteht etwa durch Kurvenfahrten, Unterbrechungszeiten
Kriterien Maschine
- theoretische Flächenleistung = gefahrene Meter × Arbeitsbreite beim Geradeausfahren pro Stunde
Kehr(saug)maschine:
- für kleine Lagerflächen: handgeschobene oder handgeführte Modelle (bis ca. 5.000 m2)
- für große Lager: Aufsitzgeräte
(ab 5.000 m2)
- sehr enge Flächen: Trockensauger
Scheuersaugmaschine:
- für kleine Lagerflächen: Kompakt- oder Nachlaufmodelle
- -für große Lager: Aufsitz-Scheuersaugmaschinen
Bodenart
Kriterien Lagerraum
- Schmutzart und Bodenbelag im Lager bestimmen die Wahl der Kehrwalze/des Bürstenkopfs
- rutschhemmend, robust
Kriterien Maschine
Kehr(saug)maschine:
Wahl zwischen unterschiedlichen Kehrwalzen
- Standard (vielseitige Untergründe)
- hart (raue Untergründe)
- weich (glatte Böden)
Scheuersaugmaschine:
Wahl zwischen Walzen- und Scheibentechnik
- Walzen: bei groben, strukturierten Böden, bei gewünschter Vorkehrfunktion
- Scheiben: bei glatten Böden
Antrieb
Kriterien Lagerraum
- Lagermaterial und Beschaffenheit des Gebäudes
- in Lagern sind aus Brandschutzgründen meist batteriebetriebene Modelle zu bevorzugen
Kriterien Maschine
- Batterie
- Flüssiggas
- Verbrennungsmotor
Verbrennungsmotoren nur bei gut durchlüfteten Räumen
Wendigkeit
Kriterien Lagerraum
- Überstellungen, enge Stellen, Sackgassen prüfen
Kriterien Maschine
- Wendekreis der Maschine beachten
Kosten
Kriterien Lagerraum
- Personalkosten im Vergleich zur Zeitersparnis durch maschinelle Reinigung
Kriterien Maschine
- Anschaffungskosten
- Unterhaltskosten
Konfiguration
Kriterien Lagerraum
- individuelle Konfiguration nach den Bedürfnissen der Arbeitsumgebung
Kriterien Maschine
- zahlreiche Zubehöre und Extras erhältlich
- Beispiele Scheuersaugmaschinen: Seitenbesen, Spezialbereifung, Schutzdach, Schnellladegerät
- Beispiele Kehr(saug)maschinen: Schutzdach, Arbeitslicht, pannensichere Bereifung