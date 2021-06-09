Lagerreinigung

Kehren im Lager: Staub sicher entfernen

Gerade in Lagern bietet sich aufgrund der erhöhten Staubthematik eine Kehrsaugmaschine vorzugsweise vor einer reinen Kehrmaschine an: Die Kehrsaugmaschine wirbelt während des Kehrvorgangs den Staub durch eine Kehrwalze auf, saugt den Schmutz mithilfe einer Saugturbine (Gebläse) auf und scheidet diesen über ein Filtersystem ab – der Staubanteil wird also während der Reinigung vermindert. Eine regelmäßige Abreinigung der Feinstaubfilter kann die Standzeit deutlich erhöhen. Je nach Maschinentyp erfolgt dies per Knopfdruck oder automatisch.

Neben Staub und Papierresten finden sich auf Fußböden in Lagern häufig Folienreste und Verpackungsbänder oder Holzsplitter von Paletten. Dieser grobe Schmutz sollte manuell beseitigt werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass eingesetzte Maschinen verstopfen oder sich Material in der Kehrwalze verfängt. Die Reinigung kann mit einem Besen oder einer Müllzange erfolgen.