Zementestrich professionell reinigen
Zementestrich ist die am häufigsten verwendete Estrichart. Dieser Bodenbelag braucht besondere Aufmerksamkeit bei der Reinigung und Pflege. Denn er wird außerordentlich strapaziert und muss zugleich den Anforderungen an die Arbeitssicherheit im Betrieb gerecht werden. Bei der Grund-, Unterhalts- und Zwischenreinigung kommt es daher auf die Wahl des richtigen Equipments an.
Besonderheiten von Zementestrich
Zementestrich besteht aus Sand bzw. Kies, Zement und Wasser und ist die am meisten verwendete Estrichart. Im Industriebereich werden nur sogenannte Hartstoffestriche hergestellt, die dank ihrer Stärke und Festigkeitsklasse sehr hohe Verkehrslasten aufnehmen können.
Zementestrich weist eine Besonderheit auf: Bei der Einwirkung von Säuren entsteht eine „waschbetonähnliche Struktur“, das heißt der Beton wird rauer und dies erschwert die Reinigung. Bei hochglänzenden Belägen kann es durch die Reinigung mit starken Alkalien (pH-Wert größer als 10) außerdem zu einer Mattierung der Oberfläche kommen.
Darüber hinaus neigt Zementestrich ohne oberflächenvergütende Maßnahmen – wie Imprägnierung, Versiegelung oder Beschichtung – zur Staubbildung bzw. können Schmutz und Feuchtigkeit dann schneller eindringen. Ist der Zementestrich nicht vergütet, sollte bei der Reinigung also darauf geachtet werden, dass die aufgebrachte Feuchtigkeit gleich wieder abgesaugt wird. In diesem Fall sollte nur in der Einschrittmethode gereinigt werden.
Vorbereitung der Reinigung (Erstreinigung/Bauschlussreinigung)
Bei Bedarf können sehr große Verschmutzungen je nach Art und Menge im Vorfeld der Nassreinigung mit einer Kehrsaugmaschine aufgenommen werden. Hartnäckige Verschmutzungen nach der Bauphase wie Lacke, Mörtel, Dispersionsfarbe, Teer oder Klebstoffe, werden vorsichtig mit dem Spachtel bzw. einer Klinge entfernt.
Letzte Reste von ...
- Mörtel mit grünem Handpad beseitigen.
- Dispersionsfarbe mit Grundreiniger unverdünnt ca. fünf Minuten einwirken lassen und mit grünem Handpad vorsichtig bearbeiten. Anschließend gründlich nachspülen. Achtung: Nicht auf Selbstglanzemulsionen bzw. Polymerbeschichtungen einsetzen.
- Lacke/Klebstoffe vorsichtig mit Universal Fleckentferner bearbeiten. Dabei das Lösungsmittel auf einen Lappen geben und mit dem getränkten Tuch die Lack- bzw. Klebstoffreste bearbeiten. Eine Verdünnung jedoch nie auf Selbstglanzemulsionen wie einer Polymerdispersion anwenden, da sie die Beschichtung beschädigt.
Unterhaltsreinigung: leichte Verschmutzungen entfernen
Die Unterhaltsreinigung erfolgt in der Einschrittmethode. Bei der Entfernung von leichteren Verschmutzungen werden an der Scheuersaugmaschine rote Schrubbbürsten bzw. -pads eingesetzt. Gearbeitet wird mit reduziertem Anpressdruck und niedrigerer Drehzahl der Walzenbürsten. Als Reinigungsmittel eignet sich ein Unterhalts- und Zwischenreiniger für die Industrie, der je nach Verschmutzung in einer Dosierung von 0,5 bis 3 Prozent eingesetzt wird. Dazu empfiehlt sich die Ausstattung der Maschine mit automatischer Reinigungsmitteldosierung. Ein Nachwischen oder Spülen ist nicht erforderlich – der Boden ist sofort wieder begehbar.
Ist eine Nassreinigung in Anbetracht der Reinigungsanforderung nicht notwendig, kann die Unterhaltsreinigung auch durch den Einsatz einer Kehrsaugmaschine erfolgen.
Grundreinigung: stark anhaftende Verschmutzungen entfernen
Verschmutzungen, etwa durch Öl, Fett oder Reifenabrieb, die nicht im Rahmen der Unterhaltsreinigung entfernt werden können, werden in regelmäßigen Abständen durch eine Grundreinigung beseitigt. Dabei kommen leistungsstarke Scheuersaugmaschinen mit Walzenschrubbkopf zum Einsatz. Sofern es der Belag zulässt, wird mit vollem Anpressdruck und grünen Schrubbbürsten bzw. -pads in der Zweischrittmethode gearbeitet. Dabei sollte nur abschnittsweise vorgegangen werden, um eine zu starke Durchfeuchtung des Bodens bzw. zu schnelles Wiederantrocknen der Reinigungsflotte zu vermeiden.
Als Reinigungsmittel empfiehlt sich ein Allround-Grundreiniger oder Intensiv-Grundreiniger, mit dem neben Öl und Fetten auch Pflegefilme entfernt werden können. Beim Entfernen von Pflegefilmen liegt die Dosierung bei 50 Prozent.
Schritt 1: Reinigungsflüssigkeit mit der Scheuersaugmaschine auf die zu reinigende Fläche aufbringen und sie zwei- bis dreimal abschrubben, bis sich der Schmutz vollständig abgelöst hat.
Schritt 2: Die Schmutzflotte über den Saugbalken und die Saugeinrichtung mit der Maschine aufnehmen. Abschließend die gesamte Fläche nochmals mit klarem Wasser in der Einschrittmethode nachbearbeiten: Wasser auftragen – schrubben – absaugen.
Beseitigung von Brems- und Reifenspuren
Zur Beseitigung von Gabelstapler-Bremsspuren bzw. Reifenabrieb wird ein speziell dafür entwickeltes, NTA-freies Reinigungsmittel unverdünnt auf die verschmutzten Stellen mit einem Reinigungsmittel-Sprayer oder einer Sprühflasche aufgesprüht. Einige Minuten einwirken lassen. Danach die vorgelegte Fläche mit einer Scheuersaugmaschine ohne Zugabe von Reinigungsflotte bearbeiten. Je nach Oberflächenstruktur ist der Walzenschrubbkopf mit grünen Walzenpads (glatte Oberfläche) oder Walzenbürsten (strukturierte Oberfläche) auszustatten. Im nächsten Schritt wird die Schmutzflotte aufgenommen und danach mit klarem Wasser gespült (Einschrittmethode).
Achtung: Diese Methode nicht auf Polymer- und Wachsbeschichtungen verwenden, da diese durch das Reinigungsmittel abgelöst werden können.
Die richtige Wahl: Scheuersaugmaschinen mit Walzenschrubbkopf
Bei stärkeren und stark haftenden Verschmutzungen empfiehlt es sich bei der Nassreinigung die Scheuersaugmaschine mit Walzenschrubbkopf anzuwenden. Glatte Oberflächen werden mit Walzenpads bearbeitet, strukturierte und raue Oberflächen mit Walzenbürsten. Die hohe Reinigungseffizienz liegt in Folgendem begründet:
- Gegenläufigkeit der Bürsten/Pads
- Hoher und gleichmäßiger Anpressdruck (bis zu 260 g/cm2) über die gesamte Arbeitsbreite
- Extrem hohe Drehzahl (bis 1100 U/min)
- Exzellenter Bodenkontakt
Diese Eigenschaften ermöglichen, dass der Schmutz sicher vom Boden abgenommen wird. Aufgrund der hohen Drehzahl ergibt sich außerdem ein Selbstreinigungseffekt und damit eine immer gleich bleibende Reinigungseffizienz. Auf ein Vorkehren der Fläche kann bei geringen losen Verschmutzungen häufig verzichtet werden, da die gegenläufigen Walzenbürsten den Grobschmutz in die integrierte Kehrlade befördern.