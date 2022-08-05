Außenflächen, Wege und Parkplätze reinigen

Groß in der Wirkung, flexibel im Einsatz: Schrubben mit Tellerbürstentechnologie

Die Nassreinigung mit Bürstentechnologie ist im Außenbereich immer stärker im Kommen, da die Ansprüche an die Reinigung höher werden. Teilweise geht es sogar darum, hochwertige Straßenbeläge vor dem Ergrauen zu schützen und möglichst nachhaltig zu pflegen.

Während in der Innenreinigung entweder Scheiben- oder Walzenbürsten zum Einsatz kommen, sind in der Außenreinigung meist Tellerbürsten im Einsatz. Sie überzeugen durch einen geringeren Verschleiß, hohe Flächenleistung und arbeiten mit kleiner Umdrehungszahl und niedrigem Anpressdruck. Zudem ist es auch hier möglich, sowohl Reinigungsmittel zu verwenden als auch die Schmutzflotte wieder aufzunehmen, um ein bestmögliches Reinigungsergebnis zu erzielen.

Aufgrund der Wendigkeit und Transportgeschwindigkeit wie auch wegen der gegebenen Bodenfreiheit und des teilweise verfügbaren Allradantriebs bieten Kommunalmaschinen im innerstädtischen Bereich große Vorteile hinsichtlich der Flexibilität, schnellen Verfügbarkeit und Anwendungsvielfalt gegenüber größeren, industriell ausgelegten Geräten.



Wer seinen Maschinenpark klug bestückt, sucht nach einem Anbieter, dessen Maschinen sich zudem flexibel und ganzjährig einsetzen lassen. Sie sollten kehren und nass reinigen können sowie den Wechsel zwischen verschiedenen Anbaugeräten schnell ermöglichen. So sind, je nach Sauberkeitsbedürfnis, Einsätze mit Schrubb- und Kehraggregat im Wechsel planbar, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Ist es in Sonderfällen nötig, Reinigungsmittel einzusetzen, lohnt es sich, mit dem Anwendungstechniker oder Fachberater des Herstellers die passende Kombination aus Bürste und Reinigungsmitteln in Abhängigkeit von Bodenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad zu klären.