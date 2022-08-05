Reinigung von Sanitär- und Umkleideräumen

Grundreinigung des Sanitärbereichs

Wandfliesen, Waschbecken und Spiegel, Toilettenbecken sowie Urinale und natürlich auch die dazugehörigen Armaturen müssen aus den genannten Gründen regelmäßig einer gründlichen Reinigung unterzogen werden. Dies bedeutet für die Reinigungskraft besondere Umsicht, da bei der Vielzahl von Materialien verschiedene Reaktionen auf das Reinigungsmittel zu erwarten sind.

Die Oberflächen sollten nicht direkt mit dem säurehaltigen Grundreiniger besprüht werden, damit die Säure nicht auf dem Weg über die Ritzen langfristig Schäden verursacht. Daher ist es erforderlich, den Reiniger auf das Reinigungstuch bzw. einen Padschwamm zu geben. Die Armaturen dürfen nur mit kratzfreien Padschwämmen (weiße Padauflage) bearbeitet werden, um Kratzer zu verhindern. Dies gilt auch für Spiegelflächen. Um eine nachhaltige Schädigung der Armaturen zu vermeiden, ist auf das sehr gründliche Abspülen des säurehaltigen Reinigungsmittels zu achten. Verkalkte Perlatoren an den Wasserauslaufventilen sind abzuschrauben und über Nacht in eine saure Lösung zu legen. WC-Deckel und Brille müssen mit Allzweck- bzw. Alkoholreiniger bearbeitet werden, da Säuren farbtonverändernd sein können und eventuell helle Flecken verursachen. Eine spätere Sanierung ist nicht mehr möglich. Türen, Türrahmen und Trennwände sind ebenfalls mit Allzweck- bzw. Alkoholreinigern gründlich zu reinigen. Auch dabei gilt: nur kratzfreie Padschwämme verwenden.

Weiteres Inventar, wie Sitzgelegenheiten oder Garderobenständer, wird manuell mit einem leicht alkalischen Reinigungsmittel bzw. Unterhaltsreiniger und mit der Handbürste gescheuert, mit klarem Wasser nachgewaschen und einem gelben Raumpflegetuch nachgetrocknet.