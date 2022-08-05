Feinsteinzeugfliesen reinigen

Ein robuster und trittsicherer Bodenbelag

Feinsteinzeugfliesen sind ein attraktiver, sehr beliebter Bodenbelag, der sich durch Robustheit, hohe Trittsicherheit und ein sehr niedriges Feuchtigkeitsaufnahmevermögen auszeichnet. Den Bodenbelag gibt es in zahlreichen Varianten und Farben, wodurch er mit Erfolg in unterschiedlichen Gebäudearten Einzug gehalten hat – etwa in Werkstätten, Großküchen, in Tankstellen, Fluren, Hotellobbys oder auf Bahnsteigen. Er ist heute als modernes und zugleich sicheres Gestaltungsmittel im Bodenbelagsbereich nicht mehr wegzudenken.

Die Feinsteinzeugfliese besteht aus einem aufbereiteten homogenen Tonmaterial, dessen sprühgetrocknete Masse unter hohem Druck gepresst, bei einer Temperatur von über 1200 °C gebrannt wird und dabei stark aussintert. Dadurch ergibt sich ein besonders harter Belag mit sehr hoher Trittsicherheit und einem sehr niedrigen Wasseraufnahmevermögen (weniger als 0,5 Gewichtsprozente), wodurch er auch gerne im Außenbereich verwendet wird – Wasser kann sich nicht in der Fliese sammeln und so kommt es selbst bei Frost nur sehr selten zu Abplatzungen. Es gibt verschiedene Arten von Feinsteinzeugfliesen: oberflächenbehandelte (gebürstet, anpoliert, poliert) und -unbehandelte mit strukturierter Oberfläche bzw. Naturoberfläche.