FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752, 10l

Hochalkalischer Industrie-Grundreiniger und Entschichter zum Entfernen hartnäckigster Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen sowie Beschichtungen von alkalibeständigen Böden.

Sowohl zur Entschichtung als auch zur kraftvollen Grundreinigung unterschiedlicher Oberflächen und Bodenbeläge im industriellen Umfeld entwickelter, hochalkalischer FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 von Kärcher. Je nach Anforderung kann das zur maschinellen Anwendung mit Einscheiben- oder Scheuersaugmaschinen vorgesehene Mittel in der 1-Schritt-Methode zur Reinigung sowie in der 2-Schritt-Methode zur Entschichtung verwendet werden. Dabei entfernt es zuverlässig Wachs- und Polymerbeschichtungen und auch hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, wie sie in Logistik- und Produktionsumgebungen anfallen. FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 eignet sich speziell für Industrie- und ESD-Böden, Zementestriche, Epoxidharz-Oberflächen und sonstige alkalibeständige Böden. Für eine optimale Nutzung des Tankvolumens von Scheuersaugmaschinen ist das Reinigungsmittel zudem schaumarm eingestellt. Die silikonfreie Formulierung ermöglicht darüber hinaus auch Einsätze in metall- und lackverarbeitenden Betrieben.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 10
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 13,2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 11,5
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752, 10l
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752, 10l
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752, 10l
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752, 10l
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752, 10l
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Bodenreinigung
Zubehör