B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Mit 220-l-Tank und Reinigungsmitteldosierung DOSE für maximale Wirtschaftlichkeit: unsere batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R mit 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.
Die batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R punktet mit sehr einfacher Bedienung, besten Reinigungsergebnissen und komfortablem Handling. Sie ist kompakt gebaut und sehr agil, während der 85 Zentimeter breite Walzenbürstenkopf mit Vorkehreinheit und die hervorragende Absaugleistung des neuen Saugbalkens aus Aluminium-Druckguss die Reinigungsarbeit erledigen. Die Flächenleistung beträgt 8500 m²/h. Dabei ermöglicht das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE einen sparsamen Umgang mit wertvollen Ressourcen. Ebenso spart die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung Wasser und Reinigungsmittel. Vor den Einsätzen sorgt die Auto-Fill-Funktion für eine zeitsparende Befüllung des 220-Liter-Frischwassertanks, danach ermöglicht das automatische Tankspülsystem die komfortable Reinigung des Schmutzwassertanks. Der clevere EASY-Operation-Schalter, farbcodierte Bedienelemente und das große, 30-sprachige Farbdisplay sowie ein Lenkwinkelsensor garantieren eine einfache Bedienung des Geräts. Ein gut sichtbares Tagfahrlicht sowie ein robuster Rammschutz aus Stahl sorgen darüber hinaus für Sicherheit und Schutz von Mensch und Maschine.
Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit
- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.
Innovatives KIK-System
- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Reduzierter Stromverbrauch.
- 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“
- Spart Reinigungsmittel.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
- Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.
Patentiertes Tankspülsystem
- Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks.
- Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch.
- Bessere Hygiene.
Großes Farbdisplay
- Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms.
- Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Elektrisch
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|850 - 850
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1180 - 1180
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|220 / 220
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|8500
|Batterietyp
|Wartungsarm
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Batterielaufzeit (h)
|max. 5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 7
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|10
|Steigfähigkeit (%)
|10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1300
|Bürstenanpressdruck (kg)
|97
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67 - 67
|Aufnahmeleistung (W)
|bis zu 2600
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|994
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|230
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenbesen
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Integrierte Kehreinrichtung
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Für Anwendungen in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
- Parkhäuser
- Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie