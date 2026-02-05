Jeweils 260 Liter große Frisch- und Schmutzwassertanks, inklusive ressourcenschonenden Reinigungsmittel-Dosiersystems DOSE, zeitsparender Auto-Fill-Funktion zur Befüllung sowie manuellem Tankspülsystem zur Reinigung, erlauben umfangreiche Reinigungseinsätze mit der robusten Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack. Ausgelegt auf die harten Bedingungen im industriellen Umfeld und geliefert mit Arbeitslicht, sowie einer 630-Ah-Nassbatterie nebst passendem Lader, überzeugt sie dabei mit dem neu entwickelten Walzenbürstenkopf, der dank optimierter, integrierter Kehrfunktion zeitintensives manuelles Vorkehren erspart und das Risiko einer Verstopfung des Saugbalkens reduziert. Auch dieser wurde neu entwickelt, im Luftfluss optimiert und glänzt im Zusammenspiel mit den beiden verschleißfreien Ec-Turbinen mit überragenden Absaugergebnissen. Eine Arbeitsbreite von 100 Zentimetern und bis zu 10 km/h Fahrgeschwindigkeit erlauben hohe Flächenleistungen in kurzer Zeit. Dabei sorgt ein Lenkwinkelsensor in Kurven für maximale Sicherheit, indem er die Maschine bei zu hoher Geschwindigkeit abbremst. Dazu greift bei Kurvenfahrten eine automatische Optimierung der aufgebrachten Wassermenge.