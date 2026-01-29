Unsere handgeführte und batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Bp Pack mit Scheibentechnik verfügt über eine Arbeitsbreite von 43 Zentimetern, einen 900 Millimeter langen und V-förmigen Saugbalken sowie einen Tank mit 25 Liter Volumen. Damit ist sie zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 900 m² prädestiniert. Durch ihre Wendigkeit und Handlichkeit ist sie auch für überstellte Flächen perfekt geeignet. Betrieben wird sie mit einer 24-Volt-Batterie mit 76 Ah Kapazität, ein separates Ladegerät wird mitgeliefert. Das EASY-Operation-System mit den charakteristischen gelben Bedienelementen sorgt für eine kinderleichte Bedienung und sehr kurze Einlernzeiten. Reinigungs- und Wartungsarbeiten an der Maschine sind im Übrigen genauso einfach zu handhaben.