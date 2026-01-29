BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
Die BD 43/25 C Bp Pack ist eine batteriebetriebene (76 Ah) Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik, insbesondere zur Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 900 m² geeignet.
Unsere handgeführte und batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Bp Pack mit Scheibentechnik verfügt über eine Arbeitsbreite von 43 Zentimetern, einen 900 Millimeter langen und V-förmigen Saugbalken sowie einen Tank mit 25 Liter Volumen. Damit ist sie zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 900 m² prädestiniert. Durch ihre Wendigkeit und Handlichkeit ist sie auch für überstellte Flächen perfekt geeignet. Betrieben wird sie mit einer 24-Volt-Batterie mit 76 Ah Kapazität, ein separates Ladegerät wird mitgeliefert. Das EASY-Operation-System mit den charakteristischen gelben Bedienelementen sorgt für eine kinderleichte Bedienung und sehr kurze Einlernzeiten. Reinigungs- und Wartungsarbeiten an der Maschine sind im Übrigen genauso einfach zu handhaben.
Merkmale und Vorteile
Robuste BedienelementeFür den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt. Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.
Einfache Bedienung dank EASY-Operation-PanelSelbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. Magnetventil für automatischen Wasserstopp nach Loslassen des Totmannschalters. Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.
Kleines, kompaktes GerätSehr wendig und einfach zu manövrieren. Sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche.
Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen
- Batteriefach einfach für Batteriewechsel zugänglich.
- Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.
Komfortables Home-Base-System
- Möglichkeiten zum Anbringen von Haken, Behältern, Mopp etc.
- Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
Preiswertes Einstiegsmodell in die 25- bis 35-Liter-Klasse
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Reduziert auf das Wichtigste.
Gelbe, sehr gut sichtbare Bedienelemente
76-Ah-Batterie und separates Ladegerät werden mitgeliefert
- Einfaches Laden an jeder Standardsteckdose.
- Netzunabhängiger Einsatz ohne Kabelstolperfallen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|430
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|750
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|25 / 25
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|1720
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|860
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 76
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2
|Batterieladezeit (h)
|ca. 8,7
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2,7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|66
|Aufnahmeleistung (W)
|1100
|Farbe
|Anthrazit
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|115
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|40
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie
- Ladegerät
- Saugbalken, v-förmig
Ausstattung
- 2-Tank-System