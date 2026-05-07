Beste Reinigungsergebnisse, ressourcenschonende Systeme, eine kinderleichte Bedienung und eine hohe Anwenderfreundlichkeit: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R überzeugt in allen Belangen. Angetrieben von einer leistungsstarken 170-Ah-Batterie, die bequem über das eingebaute Ladegerät geladen wird, sorgen 2 Scheibenbürsten mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE für eine hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig geringem Verbrauch an Wasser und Reinigungsmitteln. Farbcodierte Bedienelemente, der EASY-Operation-Schalter zur Wahl des Reinigungsprogramms und das große, 30-sprachige Farbdisplay sorgen für eine besonders einfache Bedienung. Für maximale Anwenderfreundlichkeit sind die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks und das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks integriert. Und für ein Plus an Arbeitskomfort und -sicherheit ist die Maschine mit einem in der Höhe verstellbaren Fahrersitz sowie einem gut sichtbaren Tagfahrlicht ausgestattet.