Ein Walzenbürstenkopf mit 85 cm Arbeitsbreite, ein Seitenbesen sowie ein Aluminium-Saugbalken sind Standard. Beeindruckende Flächenleistung von 8500 m²/h und 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.

Die hervorragend ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R mit ausdauernder 240-Ah-Lithium-Ionen-Batterien, integriertem Ladegerät und Tagfahrlicht punktet mit einer stündlichen Flächenleistung von gut 8500 Quadratmetern. Für beste Reinigungsergebnisse sorgen dabei der 85 Zentimeter breite Walzenbürstenkopf aus Aluminium-Druckguss mit Vorkehrfunktion, 2 beidseitig angebaute Seitenbesen, die auch Kehrgut außerhalb der Arbeitsbreite erfassen, unser ressourcenschonendes Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, eco!efficiency-Modus sowie die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der leistungsstarke, robuste Aluminium-Saugbalken. Die Lithium-Ionen-Batterien mit langer Herstellergarantie sorgen für ein sorgenfreies Reinigen: kein Batteriewechsel innerhalb der Gerätelebensdauer, Schnell- und Zwischenladen sowie eine sichere Handhabung mit bestem TCO. Die Auto-Fill-Funktion und die automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 220 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Durch das patentierte KIK-Schlüsselsystem werden Fehlbedienungen durch individuelle Zugriffsrechte vermieden. Mit 10 km/h Fahrgeschwindigkeit und Lenkwinkelsensor.

Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
  • Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
  • Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
  • Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Innovatives KIK-System
  • Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
  • Senkung der Servicekosten.
  • Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
  • Reduzierter Stromverbrauch.
  • Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie.
  • Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Patentiertes Tankspülsystem
  • Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks.
  • Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch.
  • Bessere Hygiene.
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“
  • Spart Reinigungsmittel.
  • Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
  • Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.
Einfache Handhabung
  • Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung.
  • Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 850 - 850
Arbeitsbreite Saugen (mm) 1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 220 / 220
Flächenleistung theoretisch (m²/h) 8500
Flächenleistung praktisch (m²/h) 5950
Batterietyp Li-Ion
Batterie (V/Ah) 36 / 240
Batterielaufzeit (h) max. 5
Batterieladezeit (h) ca. 7
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 10
Steigfähigkeit (%) 10
Bürstendrehzahl (U/min) 1300
Gangwendebreite (cm) 181
Wasserverbrauch (l/min) max. 7
Schalldruckpegel (dB(A)) 67 - 67
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 994
Gewicht ohne Zubehör (kg) 230
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1925 x 909 x 1420

Lieferumfang

  • Walzenbürste: 2 Stück
  • Batterie und Einbauladegerät inkl.
  • Batterie und Ladegerät inkl.
  • Saugbalken, gebogen
  • Seitenbesen
  • Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
  • Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

  • Auto-Fill
  • Patentiertes Tankspülsystem
  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • Automatischer Wasserstopp
  • DOSE
  • Feststellbremse
  • Integrierte Kehreinrichtung
  • Magnetventil
  • 2-Tank-System
  • Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
  • Standard Tagfahrlicht
  • Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
  • Typ Sauglippen: Linatex®
  • Robuster Frontrammschutz
  • Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
  • Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
  • Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
  • Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
  • Für Anwendungen in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
  • Parkhäuser
  • Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie
