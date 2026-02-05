Die hervorragend ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R mit ausdauernder 240-Ah-Lithium-Ionen-Batterien, integriertem Ladegerät und Tagfahrlicht punktet mit einer stündlichen Flächenleistung von gut 8500 Quadratmetern. Für beste Reinigungsergebnisse sorgen dabei der 85 Zentimeter breite Walzenbürstenkopf aus Aluminium-Druckguss mit Vorkehrfunktion, 2 beidseitig angebaute Seitenbesen, die auch Kehrgut außerhalb der Arbeitsbreite erfassen, unser ressourcenschonendes Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, eco!efficiency-Modus sowie die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der leistungsstarke, robuste Aluminium-Saugbalken. Die Lithium-Ionen-Batterien mit langer Herstellergarantie sorgen für ein sorgenfreies Reinigen: kein Batteriewechsel innerhalb der Gerätelebensdauer, Schnell- und Zwischenladen sowie eine sichere Handhabung mit bestem TCO. Die Auto-Fill-Funktion und die automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 220 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Durch das patentierte KIK-Schlüsselsystem werden Fehlbedienungen durch individuelle Zugriffsrechte vermieden. Mit 10 km/h Fahrgeschwindigkeit und Lenkwinkelsensor.