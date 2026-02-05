B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
Mit Batterie, Lader und 100-cm-Scheibenbürstenkopf: Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack überzeugt mit herausragender Reinigungsleistung bei harten industriellen Einsätzen.
Bis zu 10 km/h Fahrgeschwindigkeit, 260 Liter große Tanks und 100 Zentimeter Arbeitsbreite ermöglichen mit der Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack hohe Flächenleistungen in kurzer Zeit. Damit bei Kurvenfahrten absolute Sicherheit gewährleistet bleibt, wird dies von einem Lenkwinkelsensor überwacht und die Geschwindigkeit bei Bedarf reduziert. Serienmäßig mit an Bord sind eine 630-Ah-Nassbatterie, ein passendes Ladegerät, das ressourcenschonende Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, die zeitsparende Auto-Fill-Funktion, ein manuelles Tankspülsystem, Arbeitslicht und eine automatische Optimierung der Wassermenge bei Kurvenfahrten. Mit dem für mehr Robustheit überarbeiteten Scheibenbürstenkopf, den massiven Abweisrollen, dem Grobschmutzkorb aus Edelstahl sowie dem neu entwickelten und im Luftfluss optimierten Saugbalken, der im Zusammenspiel mit den beiden verschleißfreien Ec-Turbinen für herausragende Absaugergebnisse sorgt, ist die B 260 RI Bp Pack perfekt auch für härteste Reinigungseinsätze im industriellen Umfeld ausgelegt. Ein optionales Seitenschrubbdeck zur randnahen Reinigung ist zudem optional erhältlich.
Merkmale und Vorteile
10 km/h FahrgeschwindigkeitErmöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten. Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven. Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten.
Serienmäßig mit 2 TurbinenHerausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen. Verschleißfreie Ec-Turbinen. Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken.
Geschweißter IndustriesaugbalkenMit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Robuste Parallelogrammhalterung mit Ausweichfunktion bei Hindernissen.
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung "DOSE"
- Spart Reinigungsmittel.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
- Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.
Innovatives KIK-System
- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Großes Farbdisplay
- Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms.
- Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Reduzierter Stromverbrauch.
- 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (cm)
|100
|Arbeitsbreite Saugen ( )
|114
|Tank Frisch-/Schmutzwasser ( )
|260 / 260
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 10000
|Flächenleistung praktisch (m²)
|7000
|Batterietyp
|Wartungsarm
|Batterie (V/Ah)
|36 / 630
|Batterielaufzeit (h)
|max. 5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 12
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 10
|Steigfähigkeit (%)
|max. 15
|Bürstendrehzahl (U/min)
|140
|Bürstenanpressdruck (kg/g/cm²)
|130 / 42
|Gangwendebreite (cm)
|212
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 9
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|1840
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1380
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 2 Stück
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Einstellbares Lenkrad
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Standard Tagfahrlicht
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen