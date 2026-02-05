Bis zu 10 km/h Fahrgeschwindigkeit, 260 Liter große Tanks und 100 Zentimeter Arbeitsbreite ermöglichen mit der Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack hohe Flächenleistungen in kurzer Zeit. Damit bei Kurvenfahrten absolute Sicherheit gewährleistet bleibt, wird dies von einem Lenkwinkelsensor überwacht und die Geschwindigkeit bei Bedarf reduziert. Serienmäßig mit an Bord sind eine 630-Ah-Nassbatterie, ein passendes Ladegerät, das ressourcenschonende Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, die zeitsparende Auto-Fill-Funktion, ein manuelles Tankspülsystem, Arbeitslicht und eine automatische Optimierung der Wassermenge bei Kurvenfahrten. Mit dem für mehr Robustheit überarbeiteten Scheibenbürstenkopf, den massiven Abweisrollen, dem Grobschmutzkorb aus Edelstahl sowie dem neu entwickelten und im Luftfluss optimierten Saugbalken, der im Zusammenspiel mit den beiden verschleißfreien Ec-Turbinen für herausragende Absaugergebnisse sorgt, ist die B 260 RI Bp Pack perfekt auch für härteste Reinigungseinsätze im industriellen Umfeld ausgelegt. Ein optionales Seitenschrubbdeck zur randnahen Reinigung ist zudem optional erhältlich.