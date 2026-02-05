BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
Dank wartungsfreier Gel-Batterie (105 Ah), 55-l-Tanks und Fahrantrieb erlaubt unsere Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Bp Pack lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze.
Mit einer Arbeitsbreite von 51 Zentimetern und den großzügigen 55-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser reinigt die vielseitig einsetzbare batteriebetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Bp Pack bis zu 2.000 m² pro Stunde. Dabei punktet sie, dank ihrer kompakten Bauweise, mit bester Übersichtlichkeit und durch den integrierten Fahrantrieb sowie das komfortable Vierradsystem mit einfacher, kraftsparender Manövrierbarkeit. Der 850 Millimeter lange Saugbalken und der Scheibenbürstenkopf mit 27 Kilogramm Bürstenanpressdruck sind aus hochwertigem, robustem und langlebigem Aluminium gefertigt und sorgen für beste Reinigungsergebnisse. Ein externes, serienmäßig geliefertes Ladegerät sichert im Arbeitsalltag das Laden der leistungsstarken und wartungsfreien Gel-Batterie mit 105 Ah Kapazität für lange Arbeitseinsätze.
Merkmale und Vorteile
Anhebbarer Aluminium-BürstenkopfFür sehr gute Reinigungsleistungen. Sehr robuste Ausführung. Hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer.
Vierradsystem mit ZweiradantriebSehr einfach zu transportieren. Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich. Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.
Selbsterklärende BedienungEinfaches Starten. Reduziert den Schulungsbedarf und verkürzt Einlernphasen. Fehlbedienungen sind dank des selbsterklärenden Konzepts nahezu ausgeschlossen.
Standardmäßig gebogener Saugbalken
- Schnelle Trocknung dank des reduzierten Restwassers auf den gereinigten Flächen.
- Verringert die Rutschgefahr auf frisch gereinigten Flächen.
- Erhöht Saugleistung und Sicherheit.
Ergonomisches Design
- Für Bediener unterschiedlicher Körpergröße.
- Erhöht den Bedienkomfort.
- Sorgt für eine höhere Produktivität bei Reinigungseinsätzen.
Robustes Standardfahrgestell
- Hohe Qualität verhindert Verformungen.
- Erhöht die Zuverlässigkeit.
- Senkt den Wartungsaufwand und die -kosten.
Einzigartiges Design des Saugsystems
- Einfach auszuführende Wartungsarbeiten.
- Verringert das Arbeitsgeräusch.
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
Separates Schmutzwassertanksystem
- Besonders einfache Reinigung.
- Erhöht die Hygiene.
Frischwasserkappe mit Reinigungsmitteldosierung
- Zum bequemen und präzisen Dosieren von Reinigungsmitteln.
- Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und die Kosten.
Praktische Home-Base
- Zur Mitnahme vielfältiger Zubehörteile.
- Utensilien zur manuellen Reinigung sind stets in unmittelbarer Reichweite.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|510
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|850
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|55 / 55
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 2550
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1530
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Batterielaufzeit (h)
|max. 3
|Batterieladezeit (h)
|ca. 12
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 6
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (kg)
|27
|Gangwendebreite (mm)
|1400
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2,6
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65,2
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|240
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|153
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- 2-Tank-System
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal für Gebäudereiniger zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden oder Büros
- Für Einsätze im Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Autohäusern
- Zur Reinigung im Gesundheitswesen, im Transportgewerbe und in der Industrie.