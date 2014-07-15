BR 40/10 C Ep Adv
Die BR 40/10 C - die wirtschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die kompakte und kraftvolle Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 10 l. Die Advance Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung.
Diese kompakte Scheuersaugmaschine kann flexibel eingesetzt werden. Ein geräuscharmes Scheuern und Saugen ist in beide Richtungen möglich. Sie verfügt über einen zusammenklappbaren Schubbügel sowie abnehmbare Tanks, die mit einem arretierten Tragegriff mühelos transportiert werden können. Der Bürsten- und Sauglippenwechsel erfolgt werkzeuglos innerhalb weniger Sekunden.
Merkmale und Vorteile
Kraftvoll und schnell
- 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck.
- 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf.
- Der Boden ist sofort wieder begehbar.
Niedrige Unterfahrhöhe
- Problemloses Unterfahren von Möbeln.
- Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden.
- Bei ganz niedrigen Objekten kann auch noch der Tank abgenommen werden.
Servicefreundlichkeit
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen.
- Wasserverteilleiste kann einfach entnommen und bei Bedarf gereinigt werden.
- Alle elektrischen Komponenten sind schnell und einfach zugänglich.
Ergonomischer Handgriff
- Für besseren Bedienkomfort.
- Mit integrierter Steuerung von Wasserzufluss und Bürste.
- Perfekt zum Tragen und Verstauen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Netzbetrieb
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|400
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|400
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|10 / 10
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|400
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|300
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1100
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Wasserverbrauch (l/min)
|1
|Schalldruckpegel (dB(A))
|max. 75
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2300
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|35,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|520 x 470 x 1150
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
- Transporträder
- 2 Saugbalken, gerade: 1 Stück
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Netzbetrieb
- Variabler Anpressdruck
Videos
Zubehör
Reinigungsmittel
BR 40/10 C Ep Adv Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.