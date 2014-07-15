Diese kompakte Scheuersaugmaschine kann flexibel eingesetzt werden. Ein geräuscharmes Scheuern und Saugen ist in beide Richtungen möglich. Sie verfügt über einen zusammenklappbaren Schubbügel sowie abnehmbare Tanks, die mit einem arretierten Tragegriff mühelos transportiert werden können. Der Bürsten- und Sauglippenwechsel erfolgt werkzeuglos innerhalb weniger Sekunden.