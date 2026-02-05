Die kompakte Bauweise mit den beiden 50 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sowie 51 Zentimeter Arbeitsbreite sorgt bei unserer wendigen Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack für eine perfekte Übersicht auf die zu reinigende Fläche. Dazu arbeitet der Scheibenbürstenkopf so leise, dass diese Bodenreinigungsmaschine auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar ist. Der Saugbalken sowie der zum einfachen Transport aushebbare Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium-Druckguss und manuell bedienbar. Das simple Bedienkonzept kommt ohne komplexe Reinigungsprogramme und Einlernphasen für den Anwender aus. So erfolgt beispielsweise die Steuerung von Start und Stopp des Bürstenmotors sowie der Saugturbine ganz einfach über einen zentralen Bedienhebel. Eine leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie mit 80 Ah Kapazität sowie ein Schnellladegerät sind serienmäßig mit an Bord. Schnell- und Zwischenladungen sind damit bei Bedarf problemlos realisierbar.