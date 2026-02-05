BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Serienmäßig ausgerüstet mit einer wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterie (80 Ah) und Schnellladegerät: die kompakte Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Bp Pack mit 50-l-Tanks.
Die kompakte Bauweise mit den beiden 50 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sowie 51 Zentimeter Arbeitsbreite sorgt bei unserer wendigen Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack für eine perfekte Übersicht auf die zu reinigende Fläche. Dazu arbeitet der Scheibenbürstenkopf so leise, dass diese Bodenreinigungsmaschine auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar ist. Der Saugbalken sowie der zum einfachen Transport aushebbare Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium-Druckguss und manuell bedienbar. Das simple Bedienkonzept kommt ohne komplexe Reinigungsprogramme und Einlernphasen für den Anwender aus. So erfolgt beispielsweise die Steuerung von Start und Stopp des Bürstenmotors sowie der Saugturbine ganz einfach über einen zentralen Bedienhebel. Eine leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie mit 80 Ah Kapazität sowie ein Schnellladegerät sind serienmäßig mit an Bord. Schnell- und Zwischenladungen sind damit bei Bedarf problemlos realisierbar.
Merkmale und Vorteile
Langlebige Lithium-Ionen-Batterien
- Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.
- Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser.
Kompakte und robuste Bauweise
- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.
Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt
- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.
Besonders einfaches Bedienkonzept
- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Einfaches Konzept mit selbsterklärenden Symbolen und übersichtlichem Bedienfeld.
- Sehr kurze Einarbeitungszeit.
Komfortables Vierradsystem
- Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich.
Robustes Standardfahrgestell
- Senkt den Wartungsaufwand und die -kosten.
- Erhöht die Zuverlässigkeit.
Einzigartiges Design des Saugsystems
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
- Verringert das Arbeitsgeräusch.
Separates Schmutzwassertanksystem
- Besonders einfache Reinigung.
- Erhöht die Hygiene.
Frischwasserkappe mit Reinigungsmitteldosierung
- Zum bequemen und präzisen Dosieren von Reinigungsmitteln.
- Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und die Kosten.
Praktische Home-Base
- Zur Mitnahme vielfältiger Zubehörteile.
- Utensilien zur manuellen Reinigung sind stets in unmittelbarer Reichweite.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|510
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|850
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|50 / 50
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 2040
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1200
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|24 / 90
|Batterielaufzeit (h)
|2,5
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (kg)
|23
|Gangwendebreite (mm)
|1240
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2,3
|Schalldruckpegel (dB(A))
|66
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|53
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, v-förmig
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Besonders für Einsätze in der Gebäudereinigung und Hotellerie zu empfehlen
- Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und auch nachts
- Auch für Reinigungseinsätze im Einzelhandel, in Kantinen oder Büros geeignet
- Für Einsätze im Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Autohäusern
- Einzelhandel
- Zur Reinigung im Gesundheitswesen, Transportgewerbe und in der Industrie
- Industrie
- Automobil