Mit ihrer Form ist die Maschine so einfach zu manövrieren wie ein Bürstsauger. Gegenüber dem herkömmlichen Wischen hat die Maschine den Vorteil eines 10-fachen Anpressdrucks und somit einer deutlich höheren Reinigungsleistung. Und dies bei einer Walzengeschwindigkeit von rund 1500 Umdrehungen. Sie kann vorwärts und rückwärts absaugen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden. Dies sorgt für eine längere Einwirkzeit der Reinigungsflotte.