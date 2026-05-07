B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90

9000 m² pro Stunde reinigt unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R. Das Gerät mit Scheibenbürstenkopf und 90 cm Arbeitsbreite verfügt über eine 240-Ah-Batterie und ein Einbauladegerät.

Ausgestattet mit einem absaugstarken Aluminium-Druckguss-Saugbalken der neuesten Generation, einem Scheibenbürstenkopf mit 90 Zentimeter Arbeitsbreite, einem Lenkwinkelsensor zur Erhöhung der Sicherheit bei 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und dem ressourcenschonenden Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE sowie der geschwindigkeitsabhängigen Wasserdosierung begeistert unsere kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R mit hervorragenden Reinigungsergebnissen. Dabei ist sie extrem einfach und sicher zu bedienen. Dafür sorgen unter anderem das große, 30-sprachige Farbdisplay sowie das patentierte KIK-Schlüsselsystem, mit dem unterschiedlichen Anwendern auch unterschiedliche Zugriffsrechte zugeordnet und so Fehlbedienungen vermieden werden können. Zum zeitsparenden Befüllen des 220 Liter großen Frischwassertanks ist die Auto-Fill-Funktion ebenso mit an Bord wie das automatische Tankspülsystem zur komfortablen Reinigung des Schmutzwassertanks. Ein Einbauladegerät erleichtert das Laden der leistungsstarken 240-Ah-Batterie. Für eine bessere Sichtbarkeit ist zudem ein Tagfahrlicht serienmäßig integriert.

Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
  • Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
  • Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
  • Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Bürstenkopf mit Scheibentechnik
  • Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
  • Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
  • Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.
Innovatives KIK-System
  • Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
  • Senkung der Servicekosten.
  • Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
  • Reduzierter Stromverbrauch.
  • 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
  • Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“
  • Spart Reinigungsmittel.
  • Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
  • Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.
Patentiertes Tankspülsystem
  • Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks.
  • Bis zu 70 % Wasserersparnis bei der Reinigung im Vergleich mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch.
  • Bessere Hygiene.
Großes Farbdisplay
  • Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms.
  • Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 900 - 900
Arbeitsbreite Saugen (mm) 1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 220 / 220
Flächenleistung theoretisch (m²/h) 9000
Batterietyp Wartungsarm
Batterie (V/Ah) 36 / 240
Batterielaufzeit (h) max. 5
Batterieladezeit (h) ca. 7
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 10
Steigfähigkeit (%) 10
Bürstendrehzahl (U/min) 180 - 180
Bürstenanpressdruck (kg) 94
Wasserverbrauch (l/min) max. 7
Schalldruckpegel (dB(A)) 67
Aufnahmeleistung (W) 2400
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 994
Software Updates verfügbar bis 2032-01-01
Gewicht ohne Zubehör (kg) 230
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1925 x 1070 x 1420

Lieferumfang

  • Scheibenbürste: 2 Stück
  • Batterie
  • Einbauladegerät
  • Saugbalken, gebogen
  • Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
  • Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

  • Auto-Fill
  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • Automatischer Wasserstopp
  • DOSE
  • Feststellbremse
  • Magnetventil
  • 2-Tank-System
  • Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
  • Standard Tagfahrlicht
  • Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
  • Typ Sauglippen: Linatex®
  • Robuster Frontrammschutz
  • Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
  • Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
  • Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Scheuersaugmaschine B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
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Anwendungsgebiete
  • Für Anwendungen in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
  • Parkhäuser
  • Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie
Zubehör
Reinigungsmittel