B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
9000 m² pro Stunde reinigt unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R. Das Gerät mit Scheibenbürstenkopf und 90 cm Arbeitsbreite verfügt über eine 240-Ah-Batterie und ein Einbauladegerät.
Ausgestattet mit einem absaugstarken Aluminium-Druckguss-Saugbalken der neuesten Generation, einem Scheibenbürstenkopf mit 90 Zentimeter Arbeitsbreite, einem Lenkwinkelsensor zur Erhöhung der Sicherheit bei 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und dem ressourcenschonenden Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE sowie der geschwindigkeitsabhängigen Wasserdosierung begeistert unsere kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R mit hervorragenden Reinigungsergebnissen. Dabei ist sie extrem einfach und sicher zu bedienen. Dafür sorgen unter anderem das große, 30-sprachige Farbdisplay sowie das patentierte KIK-Schlüsselsystem, mit dem unterschiedlichen Anwendern auch unterschiedliche Zugriffsrechte zugeordnet und so Fehlbedienungen vermieden werden können. Zum zeitsparenden Befüllen des 220 Liter großen Frischwassertanks ist die Auto-Fill-Funktion ebenso mit an Bord wie das automatische Tankspülsystem zur komfortablen Reinigung des Schmutzwassertanks. Ein Einbauladegerät erleichtert das Laden der leistungsstarken 240-Ah-Batterie. Für eine bessere Sichtbarkeit ist zudem ein Tagfahrlicht serienmäßig integriert.
Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Bürstenkopf mit Scheibentechnik
- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.
Innovatives KIK-System
- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Reduzierter Stromverbrauch.
- 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“
- Spart Reinigungsmittel.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
- Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.
Patentiertes Tankspülsystem
- Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks.
- Bis zu 70 % Wasserersparnis bei der Reinigung im Vergleich mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch.
- Bessere Hygiene.
Großes Farbdisplay
- Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms.
- Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Elektrisch
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|900 - 900
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1180 - 1180
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|220 / 220
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|9000
|Batterietyp
|Wartungsarm
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Batterielaufzeit (h)
|max. 5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 7
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|10
|Steigfähigkeit (%)
|10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180 - 180
|Bürstenanpressdruck (kg)
|94
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Aufnahmeleistung (W)
|2400
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|994
|Software Updates verfügbar bis
|2032-01-01
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|230
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 2 Stück
- Batterie
- Einbauladegerät
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Anwendungsgebiete
- Für Anwendungen in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
- Parkhäuser
- Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie