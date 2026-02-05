B 80 W Bp DOSE (Walze)
Nachläufer-Scheuersaugmaschine (80 l) mit Fahrantrieb. Ideal für 1500–3000 m². Konfigurationsbeispiel mit kontrarotierenden Walzenbürsten mit Kehrfunktion und 65 Zentimeter Arbeitsbreite.
Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 80 W Bp für diverse Batterietypen (24 V, 170–240 Ah). Mit Bürstenwalzensystem (inkl. Grobpartikel-Vorkehrfunktion), vollautomatischer Anhebung und Absenkung des Saugbalkens, 65 Zentimeter Arbeitsbreite, großem LCD-Farbdisplay, Fahrantrieb und KIK-Schlüsselsystem zum Schutz vor Fehlbedienung. Außerdem: eco!efficiency-Stufe für längere Batterielaufzeiten, Tankspülsystem zur automatischen und spritzfreien Reinigung des Schmutzwassertanks sowie Auto-Fill-Funktion für eine bequeme Wassertankbefüllung. Tipp: Dies ist ein Konfigurationsbeispiel. Die Maschine ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich, zum Beispiel mit unterschiedlichen Batterien, mit Reinigungsmitteldosierung DOSE oder mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite.
Merkmale und Vorteile
Vier Batterien zur AuswahlWartungsfreie mit 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5) sowie wartungsarme mit 180 Ah (C5). Perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmtes Ladegerät. Für ein langes Batterieleben.
Auto-Fill-inZeitsparende Frischwassertankbefüllung. Automatischer Befüllungsstopp, sobald der Tank voll ist.
Automatisches Absenken und Anheben von Bürstenkopf und SaugbalkenAutomatische Absenkung in Abhängigkeit des gewählten Reinigungsprogramms. Praktisch: Bei Rückwärtsfahrt bewegt sich der Saugbalken automatisch nach oben.
Bürstenkopf mit Walzentechnik
- Wahlweise mit 65 oder 75 Zentimeter Arbeitsbreite.
- Integrierte Kehrlade für Grobpartikel schützt den Saugbalken vor Blockaden.
- Wasserersparnis dank gegenläufiger Walzenbürsten.
EASY-Operation
- Kinderleichte Bedienung.
- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.
eco!efficiency-Stufe
- Für deutlich reduzierten Energieverbrauch und wesentlich längere Batterielaufzeiten.
- Reduziert das Arbeitsgeräusch bei Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen.
Einfaches Handling
- Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung.
- Vereinfachte Bedienung und verkürzte Einlernzeiten.
Einstellbarer Bürstenanpressdruck
- Der Anpressdruck kann elektrisch eingestellt werden.
- Perfekte Anpassung des Anpressdrucks an die Reinigungserfordernisse.
- Der Anpressdruck wird automatisch nachgestellt.
Fahrantrieb
- Stufenloser Vor- und Rückwärtsbetrieb.
- Die Maximalgeschwindigkeit kann voreingestellt werden.
Gerader oder gebogener Saugbalken
- Optimale Absaugung auf jedem Boden.
- Sauglippen wahlweise aus Naturkautschuk oder ölfestem Polyurethan.
- Wahlweise mit geschlitzten / geschlossenen Sauglippen für sensible / raue Böden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|750
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|940
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|80 / 80
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|3000
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|2250
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 240
|Batterielaufzeit (h)
|max. 4
|Batterieladezeit (h)
|ca. 9
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|600 - 1400
|Bürstenanpressdruck (kg)
|54
|Wasserverbrauch (l/min)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|69
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2200
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|404
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1550 x 809 x 1154
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
- Ladegerät
Ausstattung
- Fact
- Kehrfunktion
- Kraftvoller Fahrantrieb
- 2-Tank-System
Anwendungsgebiete
- Ideal für Reinigungseinsätze in Schwimmbädern, Einkaufszentren und Flughäfen
- Hervorragend geeignet in der Industrie, dem Transportgewerbe und an Flughäfen
Konfigurierbare Komponenten
Bei der unten stehenden Auflistung von konfigurierbaren Komponenten handelt es sich um Produkteigenschaften, die Sie individuell für dieses Gerät festlegen können. Details besprechen Sie bitte mit Ihrem Händler oder dem Kärcher Kundenbetreuer. Klicken Sie für eine Kontaktaufnahme auf den Button "Angebot anfordern", damit wir uns mit Ihnen schnellstmöglich in Verbindung setzen und weitere Details zu diesem Gerät besprechen können.