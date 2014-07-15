Die sehr kompakte Step-on-Scheuersaugmaschine BD 50/40 RS Bp Pack mit leistungsstarken 36-V-Batterien kombiniert die Manövrierfähigkeit einer Walk-behind- mit der Geschwindigkeit einer Ride-on-Maschine. Der kleine Wendekreis von ca. 120 cm ermöglicht eine sehr hohe Flächenerfassung auch in verwinkelten Bereichen. Die erhöhte Bedienposition bietet beste Übersicht. Die ausgereifte Scheibentechnik mit großer Bürstenscheibe garantiert höchste Reinigungseffizienz. Dank des um den Bürstenkopf schwenkbaren Saugbalkens ist eine vollständige Schmutzwasseraufnahme sogar beim Drehen auf der Stelle möglich. Der Saugbalken lässt sich binnen Sekunden werkzeuglos wechseln. Die integr. Kehreinheit macht das Vorkehren quasi überflüssig. Per Knopfdruck wird der Eco-Modus der Maschine aktiviert. So lässt sich die Unterhaltsreinigung energie- und umweltschonend sowie zeit- und kostensparend durchführen – bei gleichzeitig perfekten Reinigungsergebnissen. Dank integriertem Ladegerät lassen sich die Batterien an jeder Standard-Steckdose schnell und einfach aufladen. Die Maschine ist ideal für Gebäudereiniger und Einsätze in Supermärkten, Industrieanlagen, öffentl. Gebäuden oder Gesundheitseinrichtungen.