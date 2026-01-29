Reinigt sowohl vorwärts als auch rückwärts, meistert dank ihres geringen Gewichts auch Treppen und ist darüber hinaus besonders einfach zu transportieren: Unsere batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 35/12 C ist die ideale und effiziente Reinigungslösung für kleine und überstellte Flächen. Ihr drehbarer Walzenbürstenkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) ermöglicht mühelos auch enge Kurvenfahrten und sorgt so für maximale Wendigkeit und Agilität. Die leistungsstarke, ausdauernde Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht lange Arbeitseinsätze, ist gleichzeitig besonders schnell wiederaufladbar, absolut wartungsfrei und hält im Vergleich zu üblichen Bleibatterien bis zu 3-mal länger. Ergänzt wird die sehr gute Ausstattung der BR 35/12 C durch die zuschaltbare eco!efficiency-Stufe, die auf Knopfdruck den Energieverbrauch deutlich senkt, die Laufzeit der Batterie weiter verlängert und auch das Arbeitsgeräusch um rund 40 Prozent reduziert und so selbst Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen erlaubt.