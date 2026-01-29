BDS 43/150 C Classic
Die BDS 43/150 C Classic ist eine sehr robuste Einscheibenmaschine für vielfältige Einsätze bei der Bodenreinigung. Mit wartungsfreiem Planetengetriebe und kraftvollem 1500-Watt-Motor.
Unsere sehr robuste Einscheibenmaschine BDS 43/150 C Classic überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einer enormen Vielseitigkeit bei der gründlichen Bodenreinigung. Mit ihrem kraftvollen 1500-Watt-Motor eignet sie sich sowohl bei harten und elastischen Böden und Textilbelägen als auch zum Schleifen von abgenutzten Parkettböden. Ihre Arbeitsbreite von 430 Millimetern prädestiniert sie ideal für die meisten Anwendungen im Bereich der Gebäudereinigung, während das wartungsfreie Planetengetriebe aus strapazierfähigen Metallzahnrädern für eine lange Lebensdauer und deutlich geringeren Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe sorgt. Ein Padtreibteller ist übrigens bereits im Lieferumfang enthalten.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarker MotorSehr robuste und langlebige Ausführung. Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Geringe Betriebs- und Servicekosten.
Robustes PlanetengetriebeAus strapazierfähigen Metallzahnrädern. Weniger Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe. Höheres Drehmoment im Vergleich zum herkömmlichen Riemengetriebe. Leise, langlebig und wartungsfrei.
Einfache BedienungBequeme und einfache Handhabung. Sehr gute Balance und Laufruhe.
Zusatzsteckdose
- Für den Anschluss einer Absaugeinheit, welche die Staubentwicklung reduziert.
- Erhöht die Reinigungsleistung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Netzbetrieb
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|430
|Arbeitshöhe (mm)
|90
|Bürstendrehzahl (U/min)
|150
|Bürstenanpressdruck (kg)
|43
|Schalldruckpegel (dB(A))
|66
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|44,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|940 x 430 x 1105
Lieferumfang
- Treibteller
Ausstattung
- Tank optional: 10 l
- Netzbetrieb
Anwendungsgebiete
- Ideal für Gebäudereiniger zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden oder Büros.
- Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen – von Hart- bis zu Teppichböden
Zubehör
Reinigungsmittel
BDS 43/150 C Classic Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.