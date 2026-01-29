Unsere sehr robuste Einscheibenmaschine BDS 43/150 C Classic überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einer enormen Vielseitigkeit bei der gründlichen Bodenreinigung. Mit ihrem kraftvollen 1500-Watt-Motor eignet sie sich sowohl bei harten und elastischen Böden und Textilbelägen als auch zum Schleifen von abgenutzten Parkettböden. Ihre Arbeitsbreite von 430 Millimetern prädestiniert sie ideal für die meisten Anwendungen im Bereich der Gebäudereinigung, während das wartungsfreie Planetengetriebe aus strapazierfähigen Metallzahnrädern für eine lange Lebensdauer und deutlich geringeren Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe sorgt. Ein Padtreibteller ist übrigens bereits im Lieferumfang enthalten.