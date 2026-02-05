BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Einfachste Bedienung, robuste Bauweise, lange Laufzeiten: Unsere handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und 170-Ah-AGM-Batterie.
Trotz ihres großen Tankvolumens von 75 Litern ist unsere batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack ungewöhnlich kompakt und wendig. Damit ist das vielseitige und robust konstruierte Gerät für die unterschiedlichsten Reinigungseinsätze geeignet, die dank der integrierten, wartungsfreien 170-Ah-AGM-Batterie auch problemlos länger dauern können. Das extrem einfache Bedienungs- und Wartungskonzept wird ergänzt durch hochwertige Ausstattungsmerkmale, wie Doppelscheiben-Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium und einige weitere sinnvolle Details.
Merkmale und Vorteile
Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt
- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.
Besonders einfaches Bedienkonzept
- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.
Kompakte und robuste Bauweise
- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.
Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar
- Bedarfsgerechte Erhöhung des Anpressdrucks von 30 auf 50 kg möglich.
- Geringerer Anpressdruck bei leichten Verschmutzungen und empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck bei hartnäckigem Schmutz oder zur Entschichtung.
Serienmäßig mit wartungsfreier 170-Ah-AGM-Batterie und externem Ladegerät
- Unkomplizierte Batterietechnologie für maximale Maschineneinsatzfähigkeit.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze.
- Steigert Effizienz und Produktivität.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|705
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1030
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|75 / 75
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 3525
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|2115
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Batterielaufzeit (h)
|max. 3
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 5
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Gangwendebreite (mm)
|1550
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2,75
|Schalldruckpegel (dB(A))
|63 - 65
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1850
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|325
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|100
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 2 Stück
- Batterie
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gekröpft
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- 2-Tank-System
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Reinigung im Einzelhandel, in Einkaufscentern und Baumärkten
- Ideal zur Reinigung an Flughäfen, in der Industrie und im Transportgewerbe
- Hervorragend geeignet für Gebäudereiniger, z. B. in Sporthallen