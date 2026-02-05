BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah

Einfachste Bedienung, robuste Bauweise, lange Laufzeiten: Unsere handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und 170-Ah-AGM-Batterie.

Trotz ihres großen Tankvolumens von 75 Litern ist unsere batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack ungewöhnlich kompakt und wendig. Damit ist das vielseitige und robust konstruierte Gerät für die unterschiedlichsten Reinigungseinsätze geeignet, die dank der integrierten, wartungsfreien 170-Ah-AGM-Batterie auch problemlos länger dauern können. Das extrem einfache Bedienungs- und Wartungskonzept wird ergänzt durch hochwertige Ausstattungsmerkmale, wie Doppelscheiben-Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium und einige weitere sinnvolle Details.

Merkmale und Vorteile
Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt
  • Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
  • Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.
Besonders einfaches Bedienkonzept
  • Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
  • Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.
Kompakte und robuste Bauweise
  • Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
  • Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.
Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar
  • Bedarfsgerechte Erhöhung des Anpressdrucks von 30 auf 50 kg möglich.
  • Geringerer Anpressdruck bei leichten Verschmutzungen und empfindlichen Böden.
  • Höherer Anpressdruck bei hartnäckigem Schmutz oder zur Entschichtung.
Serienmäßig mit wartungsfreier 170-Ah-AGM-Batterie und externem Ladegerät
  • Unkomplizierte Batterietechnologie für maximale Maschineneinsatzfähigkeit.
  • Ermöglicht lange Arbeitseinsätze.
  • Steigert Effizienz und Produktivität.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 705
Arbeitsbreite Saugen (mm) 1030
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 75 / 75
Flächenleistung theoretisch (m²/h) max. 3525
Flächenleistung praktisch (m²/h) 2115
Batterietyp Wartungsfrei
Batterie (V/Ah) 24 / 170
Batterielaufzeit (h) max. 3
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h) max. 5
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Gangwendebreite (mm) 1550
Wasserverbrauch (l/min) max. 2,75
Schalldruckpegel (dB(A)) 63 - 65
Aufnahmeleistung (W) max. 1850
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 325
Gewicht ohne Zubehör (kg) 100
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Lieferumfang

  • Scheibenbürste: 2 Stück
  • Batterie
  • Batterie und Ladegerät inkl.
  • Saugbalken, gekröpft

Ausstattung

  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • 2-Tank-System
Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Videos
Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Reinigung im Einzelhandel, in Einkaufscentern und Baumärkten
  • Ideal zur Reinigung an Flughäfen, in der Industrie und im Transportgewerbe
  • Hervorragend geeignet für Gebäudereiniger, z. B. in Sporthallen
Zubehör
Reinigungsmittel