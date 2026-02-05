Trotz ihres großen Tankvolumens von 75 Litern ist unsere batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack ungewöhnlich kompakt und wendig. Damit ist das vielseitige und robust konstruierte Gerät für die unterschiedlichsten Reinigungseinsätze geeignet, die dank der integrierten, wartungsfreien 170-Ah-AGM-Batterie auch problemlos länger dauern können. Das extrem einfache Bedienungs- und Wartungskonzept wird ergänzt durch hochwertige Ausstattungsmerkmale, wie Doppelscheiben-Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium und einige weitere sinnvolle Details.