BD 43/35 C Classic Ep

Netzbetrieben (230 V/50 Hz) und günstig: Die Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik reinigt bis zu 1700 m²/h. Zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 900 m².

Bei der netzbetriebenen (230 V/50 Hz) Scheuersaugmaschine BD 43/35 C Ep mit Scheibentechnik entfällt die Möglichkeit des Batteriebetriebs, was das Gerät sehr preiswert macht. Technisch ist die Maschine gewohnt hochwertig ausgestattet: Sie überzeugt mit 43 Zentimeter Arbeitsbreite, 35 Liter Tankvolumen, einem 900 Millimeter langen, V-förmigen Saugbalken und ist dank EASY-Operation-System mit den markanten, gelben Knöpfen spielend einfach zu bedienen. Zudem ist sie sehr leise und kinderleicht zu reinigen. Die wendige BD 43/35 C Ep eignet sich ideal für kleinere und stark überstellte Flächen bis zu 900 m². Ihre kompakten Abmessungen ermöglichen darüber hinaus die bestmögliche Übersicht über die zu reinigende Fläche. 

Merkmale und Vorteile
Scheuersaugmaschine BD 43/35 C Classic Ep: Robuste Bedienelemente
Robuste Bedienelemente
Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt. Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.
Scheuersaugmaschine BD 43/35 C Classic Ep: Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel
Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel
Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. Kurze Einarbeitungsphasen. Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.
Scheuersaugmaschine BD 43/35 C Classic Ep: Kleines, kompaktes Gerät
Kleines, kompaktes Gerät
Besonders wendiges Gerät. Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.
Großes Tankvolumen für lange Arbeitsintervalle
  • Das große Tankvolumen gewährleistet lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechungen.
  • Für ein sehr effizientes und wirtschaftliches Reinigen.
Home-Base-System
  • Möglichkeiten zum Anbringen von Haken, Behältern, Mopp etc.
  • Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
Preiswertes Einstiegsmodell in die 25- bis 35-Liter-Klasse
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Reduziert auf das Wichtigste.
Gelbe, sehr gut sichtbare Bedienelemente
  • Gelbe Bedienelemente vereinfachen die Bedienung und verkürzen die Einlernzeit.
Netzbetriebenes Gerät
  • Geringes Gewicht und geringe Anschaffungskosten.
  • Sowohl für den gelegentlichen Bedarf als auch für den Dauereinsatz geeignet.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Netzbetrieb
Fahrantrieb Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 430
Arbeitsbreite Saugen (mm) 750
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 35 / 35
Flächenleistung theoretisch (ft²/hr) 1720
Flächenleistung praktisch (m²/h) 1250
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Wasserverbrauch (l/min) max. 2,7
Schalldruckpegel (dB(A)) 70
Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Aufnahmeleistung (W) 1400
Farbe Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg) 48
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Lieferumfang

  • Scheibenbürste: 1 Stück
  • Saugbalken, v-förmig

Ausstattung

  • 2-Tank-System
  • Netzbetrieb
