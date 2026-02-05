B 300 R I D
Die dieselbetriebene Aufsitz-Kombinationsmaschine B 300 RI Diesel ist eine leistungsstarke Kombination aus einer Scheuersaug- und Kehrmaschine mit einer Arbeitsbreite von bis zu 1755 mm.
Dank einer extra großen Walzenbürste wird aus einer Aufsitz-Scheuersaugmaschine die Kombinationsmaschine 300 RI Diesel, die Scheuersaugen und Kehren in einem Arbeitsgang erlaubt. Dieselbetrieben, mit großem Wassertank (300 Liter) und einer Arbeitsbreite von bis zu 1755 Zentimetern ausgestattet ist sie ideal zur Unterhalts- und Grundreinigung großer Flächen geeignet. Die erhöhte und bequeme Fahrposition ermöglicht eine sehr gute Übersicht. Komfortabel sind auch die Hochentleerung, welche die Entsorgung des Kehrguts vereinfacht, sowie die optionalen Seitenbesen oder Seitenschrubberdecks, die eine randnahe Reinigung an Wänden und in Ecken gewährleisten, während der breite, gebogene Saugbalken für eine erstklassige Absaugung sorgt. Auch härtere Einsätze übersteht die robuste Maschine mit dem massiven Stahlrahmen völlig mühelos.
Merkmale und Vorteile
Scheuersaugen und Kehren in nur einem ArbeitsgangVerdoppelte Produktivität von Mensch und Maschine. Halbierung der Arbeitszeit. Vorkehren nicht nötig.
Einfache Hochentleerung des SchmutzbehältersKomfortabel für den Anwender. Kein direkter Schmutzkontakt. Entleerung des Schmutzbehälters erfolgt im Sitzen.
Schwenkbare Seitenbesen/Seitenschrubbdecks bürsten an beiden Seiten der MaschineErweiterung der Arbeitsbreite auf bis zu 1755 Millimeter. Erlaubt Flächenleistungen von über 16.000 m²/h. Schützt Gerät und Objekt.
Erhöhte Fahrposition
- Sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche.
- Agiles Handling.
Sparsamer, dieselbetriebener Verbrennungsmotor
- Lange, unterbrechungsfreie Arbeitsintervalle.
- Unabhängige Reinigung.
- Flexible Reinigung.
Massiver Stahlrahmen
- Robuste Maschine, auch für härtere Einsätze geeignet.
Gebogener Saugbalken
- Sehr gute Absaugung, auch in engen Kurven.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Diesel
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|1045 - 1755
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|1755
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1440
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|300 / 300
|Kehrgutbehälter (l)
|180
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|16550
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|12400
|Batterietyp
|Starterbatterie
|Batterie (V/Ah)
|12 / 80
|Steigfähigkeit (%)
|12
|Bürstendrehzahl (U/min)
|460 - 460
|Bürstenanpressdruck (kg)
|25 - 150
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 12
|Schalldruckpegel (dB(A))
|92
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|2635
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
- Saugbalken, gebogen
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Feststellbremse
- Integrierte Kehreinrichtung
- Kehrfunktion
- 2-Tank-System
Videos
Anwendungsgebiete
- Parkhäuser
- Auch für Anwendungen in offenen Hallen, Außenlagern, Verladeplätzen und auf Baustellen
- Für Industrie (Gießerei, Zementfabrik), Logistik und Lager, Parkhäuser und -plätze, Baugewerbe und (Flug)Häfen
- Ideal geeignet auch für den Logistikbereich, zum Beispiel zur Reinigung von Lagerhallen
- Einzelhandel