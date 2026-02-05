BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
Geräuscharm, leistungsstark und sehr einfach bedienbar: die kompakte Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack mit wartungsfreier 105-Ah-Gel-Batterie für bis zu 3 Stunden Laufzeit.
Unsere kompakte Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack steht für einen durchdachten und gelungenen Mix aus hochwertigen Komponenten und einer bewussten Reduktion auf das Wesentliche. So besteht beispielsweise der zum einfachen Transport aushebbare Bürstenkopf aus Aluminium-Druckguss. Dieser wird manuell abgesenkt bzw. angehoben, während Start und Stopp von Bürstenmotor und Saugturbine unkompliziert über einen zentralen Bedienhebel gesteuert werden. Dieses simple Bedienkonzept wird konsequent beibehalten und ermöglicht auch fachfremden Anwendern die Bodenreinigung mit dem Gerät. Das mit 51 Zentimeter Arbeitsbreite und 2 55-Liter-Tanks sehr kompakte Design ermöglicht gleichzeitig beste Übersicht und Manövrierbarkeit, auch bei kritischen Platzverhältnissen. Dank des sehr leisen Scheibenbürstenkopfs ist die BD 50/55 C Classic Bp Pack auch für Reinigungseinsätze in lärmsensiblen Bereichen geeignet. Die wartungsfreie Gel-Batterie mit 105 Ah Kapazität erlaubt dabei Laufzeiten von bis zu 3 Stunden.
Merkmale und Vorteile
Kompakte und robuste Bauweise
- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.
Anhebbarer Aluminium-Bürstenkopf
- Hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer.
- Sehr robuste Ausführung.
Besonders einfaches Bedienkonzept
- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Einfaches Konzept mit selbsterklärenden Symbolen und übersichtlichem Bedienfeld.
- Sehr kurze Einarbeitungszeit.
Inklusive Batterie und Ladegerät
- Absolut wartungsfrei; kein Auslaufen möglich; große Kapazität von 105 Ah für extra lange Laufzeit.
Komfortables Vierradsystem
- Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich.
Robustes Standardfahrgestell
- Senkt den Wartungsaufwand und die -kosten.
- Erhöht die Zuverlässigkeit.
Einzigartiges Design des Saugsystems
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
- Verringert das Arbeitsgeräusch.
Separates Schmutzwassertanksystem
- Besonders einfache Reinigung.
- Erhöht die Hygiene.
Frischwasserkappe mit Reinigungsmitteldosierung
- Zum bequemen und präzisen Dosieren von Reinigungsmitteln.
- Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und die Kosten.
Praktische Home-Base
- Zur Mitnahme vielfältiger Zubehörteile.
- Utensilien zur manuellen Reinigung sind stets in unmittelbarer Reichweite.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Bürstenmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|510
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|900
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|55 / 55
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 2550
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1530
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Batterielaufzeit (h)
|max. 3
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (kg)
|27
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65,2
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|240
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|138
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, v-förmig
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Besonders für Einsätze in der Gebäudereinigung und Hotellerie zu empfehlen
- Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und auch nachts
- Auch für Reinigungseinsätze im Einzelhandel, in Kantinen oder Büros geeignet
- Für Einsätze im Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Autohäusern
- Einzelhandel
- Zur Reinigung im Gesundheitswesen, Transportgewerbe und in der Industrie
- Industrie
- Automobil
- Büros