Unsere kompakte Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack steht für einen durchdachten und gelungenen Mix aus hochwertigen Komponenten und einer bewussten Reduktion auf das Wesentliche. So besteht beispielsweise der zum einfachen Transport aushebbare Bürstenkopf aus Aluminium-Druckguss. Dieser wird manuell abgesenkt bzw. angehoben, während Start und Stopp von Bürstenmotor und Saugturbine unkompliziert über einen zentralen Bedienhebel gesteuert werden. Dieses simple Bedienkonzept wird konsequent beibehalten und ermöglicht auch fachfremden Anwendern die Bodenreinigung mit dem Gerät. Das mit 51 Zentimeter Arbeitsbreite und 2 55-Liter-Tanks sehr kompakte Design ermöglicht gleichzeitig beste Übersicht und Manövrierbarkeit, auch bei kritischen Platzverhältnissen. Dank des sehr leisen Scheibenbürstenkopfs ist die BD 50/55 C Classic Bp Pack auch für Reinigungseinsätze in lärmsensiblen Bereichen geeignet. Die wartungsfreie Gel-Batterie mit 105 Ah Kapazität erlaubt dabei Laufzeiten von bis zu 3 Stunden.