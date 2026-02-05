B 80 W Bp DOSE (Scheibe)
Nachläufer-Scheuersaugmaschine (80 l) mit Fahrantrieb. Ideal für 1500 - 3000 m². Konfigurationsbeispiel mit Scheibenbürsten mit Kehrfunktion und 75 cm Arbeitsbreite.
Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 80 W Bp für diverse Batterietypen (24 V, 170-240 Ah). Mit Bürstenkopf und Scheibenbürsten, vollautomatischer Anhebung und Absenkung des Saugbalkens, 75 cm Arbeitsbreite, großem LCD-Farbdisplay, Fahrantrieb und KIK-Schlüsselsystem zum Schutz vor Fehlbedienung. Außerdem: eco!efficiency-Stufe für längere Batterielaufzeiten, Tankspülsystem zur autom. und spritzfreien Reinigung des Schmutzwassertanks sowie Auto-Fill-Funktion für eine bequeme Wassertank-Befüllung. Tipp: Dies ist ein Konfigurationsbeispiel. Die Maschine ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich, z. B. mit unterschiedlichen Batterien, mit Reinigungsmitteldosierung DOSE oder mit 65 cm Arbeitsbreite.
Merkmale und Vorteile
Vier Batterien zur Auswahl
- Batterietypen: wartungsfreie 170 Ah (C5) mit Vliestechnologie, wartungsfreie 180 Ah (C5), wartungsarme 180 Ah (C5) oder wartungsfreie 240 Ah (C5).
- Die Ladekurve des Einbauladegeräts ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt.
- Für ein langes Batterieleben.
Komfortable Auto-Fill-Funktion
- Zeitsparende Frischwassertankbefüllung.
- Die Befüllung per Frischwasserschlauch stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist.
Automatisches Absenken und Anheben von Bürstenkopf und Saugbalken
- Bürstenkopf und Saugbalken werden je nach gewähltem Reinigungsprogramm automatisch heruntergefahren.
- Praktisch: Bei Rückwärtsfahrt bewegt sich der Saugbalken automatisch nach oben.
Bürstenkopf mit Scheibentechnik
- Wahlweise mit 65 oder 75 cm Arbeitsbreite.
- Einfache Bedienung: Ausrasten der Bürste per Fußpedal, Einrasten durch Absenken der Maschine bzw. durch Einklipsen per Hand.
EASY-Operation-Wahlschalter
- Kinderleichte Bedienung.
- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Für deutlich reduzierten Energieverbrauch und wesentlich längere Batterielaufzeiten.
- Extra leise und damit optimal für lärmsensible Bereiche (z. B. Krankenhaus oder Hotel).
Einfaches Handling
- Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung.
- Vereinfachte Bedienung und verkürzte Einlernzeiten.
Einstellbarer Bürstenanpressdruck
- Elektrisch einstellbarer Anpressdruck.
- Bedarfsgerechte Einstellung des Anpressdrucks.
- Der Anpressdruck wird automatisch nachgestellt.
Kraftvoller Fahrantrieb
- Stufenloser Vor- und Rückwärtsbetrieb.
- Maximalgeschwindigkeit kann voreingestellt werden.
Gerader oder gebogener Saugbalken
- Optimale Absaugung auf jedem Boden.
- Es stehen verschiedene Sauglippen zur Auswahl: aus Naturkautschuk, ölfestem Polyurethan, geschlitzte Sauglippen für sensible Böden oder geschlossene für raue Böden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|750
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|940
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|80 / 80
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|3000
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|2250
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 240
|Batterielaufzeit (h)
|max. 4
|Batterieladezeit (h)
|ca. 9
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|210
|Bürstenanpressdruck (kg)
|54
|Gangwendebreite (mm)
|1800
|Wasserverbrauch (l/min)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|69
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2200
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|404
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1617 x 810 x 1154
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 2 Stück
- Ladegerät
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- 2-Tank-System
Konfigurierbare Komponenten
Bei der unten stehenden Auflistung von konfigurierbaren Komponenten handelt es sich um Produkteigenschaften, die Sie individuell für dieses Gerät festlegen können. Details besprechen Sie bitte mit Ihrem Händler oder dem Kärcher Kundenbetreuer. Klicken Sie für eine Kontaktaufnahme auf den Button "Angebot anfordern", damit wir uns mit Ihnen schnellstmöglich in Verbindung setzen und weitere Details zu diesem Gerät besprechen können.