BD 38/12 C Bp Pack Li
Leicht, leise und agil: Die Scheuersaugmaschine BD 38/12 C mit Scheibenkopf ist mit einer schnell aufladbaren Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie und eco!efficiency-Stufe ausgestattet.
Mit der enorm wendigen, bedienungs- und wartungsfreundlichen Scheuersaugmaschine BD 38/12 C werden kleine und überstellte Flächen professionell und effizient gereinigt. Die Maschine ist mit einer Scheibenbürste mit 38 cm Durchmesser ausgestattet. Die neue Lithium-Ionen-Batterie mit extra langer Laufzeit hat eine dreimal höhere Lebensdauer als herkömmliche Bleibatterien. Sie ist absolut wartungsfrei und schnell aufladbar. Die eco!efficiency-Stufe reduziert den Energiebedarf, verlängert die Laufzeit und senkt die Lautstärke um ca. 40%. Das in dieser Geräteklasse um 35% geringere Gewicht der BD 38/12 C erleichtert die Bewältigung von Stufen sowie den Transport.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie
- Völlig wartungsfrei trotz 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.
Inklusive leistungsstarkem Einbauladegerät
- Das Ladegerät ist immer dabei; Laden ist jederzeit möglich.
- Eine volle Aufladung dauert 3 Stunden, eine halbe 1 Stunde. (Zwischenladungen jederzeit möglich.)
- Ladegerät schaltet selbsttätig ab. Kein Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb.
Sehr geringes Gerätegewicht
- 35 % leichter als vergleichbare Geräte.
- Leichteres Überfahren von Stufen, Schwellen oder Treppen.
- Einfach zu manövrieren und vereinfachter Transport in Fahrzeugen.
Zuverlässige Scheibentechnologie
- Sehr gute Reinigungswirkung auf glatten Bodenbelägen.
- Geeignet für Bürsten- und Padbetrieb.
- Bürste im Lieferumfang enthalten.
Saugbalken direkt hinter der Bürste
- Optimale Absaugung – auch in Kurven.
- Einfaches Anheben per Fußpedal.
Kompakte Abmessungen
- Verlassen der Wand im 90°-Winkel.
- Keine Geräteüberstände.
- Einfaches Handling.
Lenkstange einklappbar
- Kompakte Lagerung.
- Auch in kleinen Fahrzeugen transportierbar.
Lenkstange höhenverstellbar
- Ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|380
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|480
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|12 / 12
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|1520
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1140
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,2 / 21
|Batterielaufzeit (h)
|max. 1,5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 2,7
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Gangwendebreite (mm)
|1050
|Wasserverbrauch (l/min)
|1
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65
|Aufnahmeleistung (W)
|500
|Farbe
|Anthrazit
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|48
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|36
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|995 x 495 x 1090
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Transporträder
- Saugbalken, gebogen
Ausstattung
- 2-Tank-System
Zubehör
Reinigungsmittel
