Mit der enorm wendigen, bedienungs- und wartungsfreundlichen Scheuersaugmaschine BD 38/12 C werden kleine und überstellte Flächen professionell und effizient gereinigt. Die Maschine ist mit einer Scheibenbürste mit 38 cm Durchmesser ausgestattet. Die neue Lithium-Ionen-Batterie mit extra langer Laufzeit hat eine dreimal höhere Lebensdauer als herkömmliche Bleibatterien. Sie ist absolut wartungsfrei und schnell aufladbar. Die eco!efficiency-Stufe reduziert den Energiebedarf, verlängert die Laufzeit und senkt die Lautstärke um ca. 40%. Das in dieser Geräteklasse um 35% geringere Gewicht der BD 38/12 C erleichtert die Bewältigung von Stufen sowie den Transport.