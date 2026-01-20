BD 38/12 C Bp Pack Li

Leicht, leise und agil: Die Scheuersaugmaschine BD 38/12 C mit Scheibenkopf ist mit einer schnell aufladbaren Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie und eco!efficiency-Stufe ausgestattet.

Mit der enorm wendigen, bedienungs- und wartungsfreundlichen Scheuersaugmaschine BD 38/12 C werden kleine und überstellte Flächen professionell und effizient gereinigt. Die Maschine ist mit einer Scheibenbürste mit 38 cm Durchmesser ausgestattet. Die neue Lithium-Ionen-Batterie mit extra langer Laufzeit hat eine dreimal höhere Lebensdauer als herkömmliche Bleibatterien. Sie ist absolut wartungsfrei und schnell aufladbar. Die eco!efficiency-Stufe reduziert den Energiebedarf, verlängert die Laufzeit und senkt die Lautstärke um ca. 40%. Das in dieser Geräteklasse um 35% geringere Gewicht der BD 38/12 C erleichtert die Bewältigung von Stufen sowie den Transport.

Merkmale und Vorteile
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie
  • Völlig wartungsfrei trotz 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
  • Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).
  • Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.
Inklusive leistungsstarkem Einbauladegerät
  • Das Ladegerät ist immer dabei; Laden ist jederzeit möglich.
  • Eine volle Aufladung dauert 3 Stunden, eine halbe 1 Stunde. (Zwischenladungen jederzeit möglich.)
  • Ladegerät schaltet selbsttätig ab. Kein Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb.
Sehr geringes Gerätegewicht
  • 35 % leichter als vergleichbare Geräte.
  • Leichteres Überfahren von Stufen, Schwellen oder Treppen.
  • Einfach zu manövrieren und vereinfachter Transport in Fahrzeugen.
Zuverlässige Scheibentechnologie
  • Sehr gute Reinigungswirkung auf glatten Bodenbelägen.
  • Geeignet für Bürsten- und Padbetrieb.
  • Bürste im Lieferumfang enthalten.
Saugbalken direkt hinter der Bürste
  • Optimale Absaugung – auch in Kurven.
  • Einfaches Anheben per Fußpedal.
Kompakte Abmessungen
  • Verlassen der Wand im 90°-Winkel.
  • Keine Geräteüberstände.
  • Einfaches Handling.
Lenkstange einklappbar
  • Kompakte Lagerung.
  • Auch in kleinen Fahrzeugen transportierbar.
Lenkstange höhenverstellbar
  • Ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 380
Arbeitsbreite Saugen (mm) 480
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 12 / 12
Flächenleistung theoretisch (m²/h) 1520
Flächenleistung praktisch (m²/h) 1140
Batterietyp Li-Ion
Batterie (V/Ah) 25,2 / 21
Batterielaufzeit (h) max. 1,5
Batterieladezeit (h) ca. 2,7
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg) 25 - 30 / 16 - 20
Gangwendebreite (mm) 1050
Wasserverbrauch (l/min) 1
Schalldruckpegel (dB(A)) 65
Aufnahmeleistung (W) 500
Farbe Anthrazit
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 48
Gewicht ohne Zubehör (kg) 36
Abmessungen (L × B × H) (mm) 995 x 495 x 1090

Lieferumfang

  • Scheibenbürste: 1 Stück
  • Batterie und Einbauladegerät inkl.
  • Transporträder
  • Saugbalken, gebogen

Ausstattung

  • 2-Tank-System
Zubehör
Reinigungsmittel
BD 38/12 C Bp Pack Li Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

