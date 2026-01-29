Batteriebetrieben und damit frei von Kabeln und dazugehörenden Stolperfallen, begeistert unsere extrem kompakte Scheuersaugmaschine BD 30/4 C Bp Pack auf Kleinflächen bis zu 300 m². Ob Natur- oder Kunststein, Epoxidharz, Linoleum oder PVC: Deutlich schneller und gründlicher als von Hand reinigt und saugt das Gerät bei Bedarf auch rückwärts und dank des umlaufenden Saugbalkens auch bei allen anderen Manövern zuverlässig. Das durchdachte und besonders einfache Bedienkonzept mit farbcodierten Bedienelementen zeigt sich auch beim simplen und schnellen Wechsel der leistungsfähigen und fix wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie. Das mit nur rund 20 Kilogramm geringe Gewicht der Maschine erlaubt deren Nutzung übrigens auch ohne Aufzug in unterschiedlichen Stockwerken.