FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753, 10l

Der Spezialist für Feinsteinzeugfliesen. Der tensidfreie Reiniger löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen, ohne die rutschhemmende Eigenschaft der Fliese zu beeinträchtigen.

Ob zur Unterhalts- oder zur Grundreinigung: Der FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 ist in jedem Fall die optimale Wahl für unlasierte, offenporige Feinsteinzeugfliesen. Er entfernt nicht nur mühelos Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen, sondern verhindert durch seine tensid- und enzymfreie Formulierung auch effektiv eine schnelle Wiederanschmutzung und sorgt darüber hinaus für einen angenehmen, frischen Duft. Das leicht alkalisch und schaumarm eingestellte Reinigungsmittel ist sowohl manuell als auch mit einer Scheuersaugmaschine anwendbar. Zur Unterhaltsreinigung empfiehlt Kärcher die 1-Schritt-, zur Grundreinigung die 2-Schritt-Methode. Profis in der Gebäudereinigung profitieren dazu von einer hohen Anwendersicherheit des kennzeichnungsfreien Reinigers. Bei Bedarf eignet sich FloorPro RM 753 auch zur Verwendung im Ölabscheider.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 10
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 10,5
Gewicht (kg) 11,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 12,3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 230 x 188 x 307
Eigenschaften
  • Kraftvoller Grundreiniger für stark verschmutzte Feinsteinzeugfliesen
  • Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
  • Sehr gut benetzend
  • Schaumarme Formulierung
  • Besonders ergiebig
  • Angenehmer, frischer Duft
  • Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
  • NTA-frei
  • Tensid- und Enzym-frei
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Anwendungsgebiete
  • Bodenreinigung
