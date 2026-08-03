Angle nozzle short L2P Ø3mm / 30°
Características y ventajas
Sistema de sustitución rápida
- Mantenimiento muy sencillo y configuración variable.
La boquilla está fabricada en plástico
- Se evitan daños en superficies sensibles cuando la boquilla toca accidentalmente la superficie.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|134 x 46 x 22
Campos de aplicación
- Para la limpieza de instalaciones de producción como, por ejemplo, moldes de inyección, sistemas transportadores y de manipulación, etc.
- Ideal para la limpieza en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad