Asa SE Support
El asa de apoyo ergonómica es el complemento ideal para limpiar cómodamente grandes superficies de moqueta con las lava-aspiradoras de Kärcher.
El asa de apoyo ergonómica hace que la limpieza de grandes superficies de moqueta con las lava-aspiradoras de Kärcher resulte especialmente cómoda. De este modo, la boquilla para lavado de suelos puede guiarse con gran facilidad y también con precisión. Tras fijarse fácilmente a la lanza de pulverización y aspiración, el asa adicional permite un cómodo manejo con las dos manos, tanto para personas zurdas como diestras. Adecuada para todas las lava-aspiradoras de Kärcher de las series SE 4, SE 5 y SE 6.
Características y ventajas
Apto para todas las lava-aspiradoras de la serie SE 4, SE 5 y SE 6 de Kärcher
Asa ergonómica apta para personas diestras y zurdasComodidad de uso gracias al manejo con ambas manos.
Asa ajustable en alturaLa posición del asa puede ajustarse individualmente según la altura de los usuarios.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|121 x 66 x 127