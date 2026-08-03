Las bolsas de filtro de material de fieltro resistente están realizadas a medida de la estación multifuncional del RVF 7 Comfort y la estación de aspiración del RCV 5 y destacan por su material especialmente robusto y por una elevada retención de polvo. Se garantiza de esta forma una potencia de aspiración permanentemente elevada de la estación y el robot aspirador puede ser empleado de manera aún más autónoma. Se incluyen de serie 3 bolsas.