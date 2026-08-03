Boquilla de chorro plano corta, Power, Ø 3 mm
Perfecta para aplicaciones abrasivas en zonas de difícil acceso, boquilla de chorro plano Power corta para el uso con sistemas de limpieza con hielo seco de Kärcher. Con sistema de cambio rápido.
Las boquillas de chorro plano de alto rendimiento, resistentes, fabricadas en aluminio y acero inoxidable son apropiadas, gracias a su diseño corto, prácticamente de uso universal, para la limpieza de, por ejemplo, equipos industriales, moldes de inyección o robots cortacésped. Para ello, no solo combate la suciedad más difícil sin esfuerzo, sino que también convence particularmente en las zonas estrechas y de difícil acceso, como los compartimentos de los motores. La boquilla giratoria de la pistola también permite la pulverización abrasiva dirigida con hielo seco de superficies y objetos con formas geométricas complejas y diferentes materiales. Equipada con un sistema de cambio rápido, para una manejo rápido, sencillo y cómodo.
Características y ventajas
Boquilla de chorro plano corta y manejable
- Eliminación sin esfuerzo incluso de sedimentos muy resistentes gracias a su elevado rendimiento.
- Consumo muy bajo de aire comprimido y CO₂.
Sistema de sustitución rápida
- Mantenimiento muy sencillo y configuración variable.
Construcción robusta y de larga vida útil
- Diseño de alta calidad de acero inoxidable y aluminio.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|97 x 22 x 22
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de moldes de fundición y herramientas de fundición
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
- Para la eliminación de pintura de componentes de máquinas
- Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped