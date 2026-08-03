Las boquillas de chorro plano de alto rendimiento, resistentes, fabricadas en aluminio y acero inoxidable son apropiadas, gracias a su diseño corto, prácticamente de uso universal, para la limpieza de, por ejemplo, equipos industriales, moldes de inyección o robots cortacésped. Para ello, no solo combate la suciedad más difícil sin esfuerzo, sino que también convence particularmente en las zonas estrechas y de difícil acceso, como los compartimentos de los motores. La boquilla giratoria de la pistola también permite la pulverización abrasiva dirigida con hielo seco de superficies y objetos con formas geométricas complejas y diferentes materiales. Equipada con un sistema de cambio rápido, para una manejo rápido, sencillo y cómodo.