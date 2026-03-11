Boquilla de espuma de 0,3 l
Boquilla de espuma con espuma potente para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como por ejemplo pintura de coches o motocicletas, cristal o piedra. Volumen del recipiente: 0,3 l.
Boquilla de espuma con espuma extrafuerte para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como pintura, cristal o piedra. Ideal para vehículos, porches acristalados, muebles de jardín, fachadas, escaleras, caravanas, senderos, muros, persianas de tablillas, terrazas, entradas, etc. El volumen del recipiente es de 0,3 l. Llene directamente la boquilla de espuma con detergente de Kärcher, inserte la boquilla en la pistola y aplique la espuma. Adecuado para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Ideal combinada con el Ultra Foam Cleaner de Kärcher.
Características y ventajas
Cambio sencillo de varios detergentes
- Manejo especialmente sencillo.
Espuma potente y adherente
- Limpieza sin esfuerzo de todo tipo de superficies
Recipiente de detergente transparente
- El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Plano de pulverización ajustable
- Para proporcionar una limpieza cómoda
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|265 x 265 x 90
Equipos compatibles
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Home T 150
- K 2.00 plus
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.16
- K 2.300
- K 2.300 T 50
- K 2.325
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 2.54 M Plus EPC
- K 2.91 MD
- K 2.99 M plus T 50
- K 5 Basic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU
- K 6.450
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.410 T400
- K 7.450
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.85 MDD T 300
- K 7.91 MD
- K 720M *EU
- K HC 10
- KHP 2 Car
- K 2 Compact Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 7
Campos de aplicación
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Jardines acristalados
- Motos y ciclomotores
- Terraza
- Fachada
- Muros de piedra y de jardín
- Entradas (de patio)
- Autocaravanas
- Escaleras