Boquilla especial para colchones para aspirar la cama, el colchón y las almohadas, así como los huecos y las zonas de difícil acceso de la cama. Precisamente, en la zona de la cama se acumula mucho polvo, que se fija en las superficies textiles y puede provocar alergias. Esta práctica boquilla de ranuras elimina la mayor parte del polvo y llega hasta los rincones de más difícil acceso. Así, el polvo y los ácaros ya no tendrán ninguna posibilidad.